El Dibu Martínez fue figura en el triunfo del Aston Villa ante Leeds United

Después del Mundial de Catar, muchos de los argentinos que se consagraron en dicha competencia volvieron a sus respectivos equipos y tuvieron actuaciones destacadas. Un claro ejemplo es el de Emiliano Martínez, que en esta oportunidad fue vital para que el Aston Villa pudiera vencer de local 2 a 1 al Leeds United por la vigésima fecha de la Primer League.

A los 45 minutos del primer tiempo, cuando el encuentro estaba favorable 1 a 0 para el equipo del argentino, el Dibu le sacó un remate abajo del arco a Jack Harrison que desató el festejo eufórico de sus compañeros y de la hinchada. Ya en el complemento, desvió un tiro de Degnand Wilfried Gnonto que iba al ángulo superior derecho y tenía claro destino de gol.

Las intervenciones del arquero, que está nominado a los premios The Best y fue elegido el mejor en su posición en el Mundial 2022, lograron que no le empataran el partido al Aston Villa. Posteriormente, otro argentino cobró protagonismo: Emiliano Buendía marcó el 2 a 0 tras un rebote. Sobre el cierre del encuentro, el Leeds United llegó al descuento, pero no fue suficiente.

La Premier League se paraliza por el clásico de Manchester

En la continuidad de la vigésima fecha de la liga inglesa habrá varios partidos atractivos, pero sin dudas el más destacado es el que protagonizarán hoy desde las 9.30 el Manchester United y el Manchester City. Este encuentro se llevará a cabo en el mítico Old Trafford y será televisado por ESPN.

En los Diablos Rojos, que llegan bien tras vencer 3-0 al Charlton en la Copa de Liga, los argentinos Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez podrían estar dentro de los titulares. Mientras tanto, en los Ciudadanos, Julián Álvarez ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

Cabe destacar que el último enfrentamiento que tuvieron entre sí fue en octubre de 2022. En aquella oportunidad el City goleó 6-3 a su clásico rival, situación de la cual se querrá tomar revancha en esta oportunidad el United.

Di María convirtió, pero la Juventus cayó por goleada

En la Serie A, el Napoli dio un verdadero espectáculo y venció 5 a 1 al equipo de Turín, que tuvo a Ángel Di María entre los titulares, mientras que Leandro Paredes sumó poco más de 35 minutos ingresando desde el banco de suplentes. Además, el Fideo fue el autor del único tanto de su equipo.

Cabe destacar que, con este triunfo, los dirigidos por Luciano Spalletti se mantienen líderes en la liga italiana con 47 unidades y le sacaron 10 de diferencia a la Juventus y al Milan, que hoy desde las 14 enfrentará al Lecce en condición visitante.

Foyth encendió las alarmas en el Villarreal

En el empate 1 a 1 entre el Submarino Amarillo y el Celta de Vigo, el platense cayó al piso a los 20 minutos del segundo tiempo y debió ser reemplazado por un dolor entre el hombro derecho y la clavícula. Hasta ese momento su equipo ganaba el encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada de la liga española, pero minutos después de que salió llegó el empate.

El ex Estudiantes de La Plata deberá someterse a estudios para determinar la gravedad de su lesión, aunque desde la prensa española refieren a una posible luxación o subluxación. “Esperemos que no sea de larga duración y se trate de problemas menores”, declaró Quique Setién, entrenador del Villarreal.