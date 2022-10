El disco le llegó justo a La Clota ante la picante carga de Súper Academia

Por GALOPÓN

En una tarde soleada, el teatro del turf del Barrio Hipódromo abrió sus puertas para ofrecer un programa de quince carreras. Uno de los momentos culminante de la reunión fue el Clásico Eusonio C. Boni (L-1.100 mts.), donde la gran campeona de dos años, La Clota, llevó a buen puerto su favoritismo. Pero no le sobró “nada” para ganarle a Súper Academia, que cargó fuerte en el final, para quedar a tan solo el hocico de la ganadora; en tanto que tercera, a medio cuerpo, Most Briller completaba el podio.

La carrera estaba reservada para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2019, y hubo asistencia perfecta porque las nueve ratificadas salieron a la pista. La cátedra, tal como se esperaba, inclinó su preferencia por La Clota ($1,70), en tanto que también defendieron muchos boletos Most Briller ($3,15) y Evo Revoltoso ($3,75). Trasladado el pleito a la pista, la veloz hija de Claro Oscuro llevó a buen puerto su favoritismo en un emocionante final, ya que solamente le ganó por el hocico a la conducida por Edu Arias; en tanto a medio largo culminaba Most Briller, que contó con la dirección de Chupino Noriega. La ganadora, llevada al triunfo por Brian Enrique, logró su sexta victoria en tan solo nueve salidas, todas de corte jerárquico. La vencedora empleó un registro de 1min 04s 54/100 para los 1.100 metros de pista normal.

Ordenada la suelta, Carbonara Song, La Pipí Key y Most Briller picaron en un pie de igualdad, quedando muy cerca Tinta Maleva y luego Capadocia Rim, Súper Academia y La Clota. Formalizada la carrera, Carbonara Song corría con pequeña ventaja sobre La Pipí Key y Tinta Maleva, quedando enseguida Most Briller y La Clota, por delante de Súper Academia, Doña Lágrima, A La Gloria y Capadocia Rim, cerrando la marcha.

De esa forma descontaron la recta de enfrente, y el ingreso a la elipse de la calle 41 mostró a Carbonara Song corriendo casi en una misma línea con Most Briller y La Clota, moviéndose cerca Tinta Maleva; y en segundo plano quedaban Doña Lágrima, Súper Academia, Tinta Maleva, Capadocia Rim y A La Gloria.

Promediando la curva, la lucha por la delantera quedó para Most Briller y La Clota, dando la impresión que entre ellas estaría la ganadora de la competencia.

Ni bien pisaron la recta, Most Briller dominó la situación pero no se pudo escapar del asedio de la gran favorita, que, faltando 150 metros, dominó la carrera. En ese momento cargó por afuera Súper Academia y le puso suspenso al final, ya que el disco le llegó justo a La Clota, porque la del Firmamento venía a liquidarla.

La ganadora empleó estos parciales: 23s 41/100 para los primeros 400 metros; y 46s 40/100 para los 800 metros.