Cambaceres define la serie en Ensenada

Cambaceres está en la dulce espera de lo que será el duelo de este sábado, desde las 15.30, ante Sportivo Barracas, en el estadio 12 de Octubre, cerrando lo que será la serie de semifinales, en busca del boleto a la final, para lograr el acceso a la Copa Argentina.

Cabe marcar que en el duelo de ida, en la cancha de Morón, el conjunto dirigido técnicamente por Álvaro Pereira ganó por 1 a 0 con un golazo de Uriel Aguilar. En torno al juego de mañana, “Palito” no definió a los once titulares, pero todo parece indicar que no habrá mayores modificaciones con respecto a los que jugaron la ida en el oeste de la provincia.

Por otra parte, cabe marcar que fue confirmado David Cornejo como el árbitro, que estará acompañado por Gastón Galarza y Enrique Lanz, actuando como cuarto árbitro Martín Morenza.

Finalmente, cabe marcar que este jueves la institución firmó un convenio con la Agrupación de Veteranos de Malvinas “Soberanía y Memoria 1806-1982”, por medio del cual los excombatientes que acrediten la condición de tal podrán ingresar de manera gratuita a los encuentros oficiales que el Rojo dispute en condición de local.