Villa San Carlos va tachando las horas...

Villa San Carlos atraviesa sin lugar a dudas uno de los mejores momentos de su historia, ya que tiene la posibilidad de estar a 180 minutos de disputar nuevamente la Primera Nacional, ante un rival que no es menor, pero tampoco es un cuco como se venía pensando. Se trata de Defensores Unidos de Zárate.

Este encuentro se va a disputar el próximo domingo, desde las 15, en el estadio Mario Losinno del CADU. Allí, el conjunto dirigido técnicamente por Miguel Ángel Restelli intentará obtener un buen resultado, que le permita abrochar el único ascenso a la segunda categoría más importante del país la próxima semana en el Genacio Sálice de Berisso.

La primera final del Reducido de la Primera B Metropolitana se podrá ver por la pantalla de TyC Sports; y tendrá el arbitraje de Franco Acita, acompañado por Federico Pomi y Nahuel Santanocito, en tanto que el cuarto hombre será Mauro Biasutto De Vincenzo.

Para este compromiso, el entrenador del Celeste todavía no tiene confirmados los once titulares; aunque no se esperan demasiadas modificaciones con respecto a los que ganaron el último fin de semana 1 a 0 en Agronomía, ante Comunicaciones, con un golazo de Lucas Licht.

De esta manera, la formación sería: Rodrigo Benítez; Luciano Machín, Federico Slezack, Agustín Sienra; Juan Saborido, Ignacio Oroná, Lucas Licht, Alejandro Lugones; Alexis Alegre; Matías Samaniego, Rodrigo Cao.

Finalmente, cabe marcar que Defensores Unidos viene de dejar en el camino al Deportivo Armenio, con un gol de Javier Velázquez, que es una de las grandes figuras del conjunto del norte de la provincia de Buenos Aires. Este equipo también quiere lograr el ascenso, aunque se encontró con un premio, debido a que no hizo una campaña tan buena en el Clausura y el Apertura.

Este domingo se encontrarán el quinto de la tabla general y el séptimo, en un encuentro que promete ser vibrante, esperando que el ascenso se quede en la región.

La Liga se juega el domingo

Al igual que Villa San Carlos, la Liga Amateur Platense de Fútbol tendrá su última jornada este domingo, donde se definirá el torneo Clausura de la Divisional A, en el cual habrá partidos muy importantes. El choque que se llevará toda la atención es el que tendrán que disputar Unidos de Olmos y Alumni de Los Hornos, en tanto que Asociación Iris enfrentará a Comunidad Rural.

Tricolores recibirá a Adip y la Asociación Coronel Brandsen a Everton. Finalmente, San Lorenzo de Villa Castells será local de la Asociación Nueva Alianza.