El empate del León bajo la lupa del Profesor

Por Daniel “Profe” Córdoba

Entre el 1960 y el 1990 Huachipato ni podía soñar con jugar una Libertadores. La televisación y sus “mangos” hicieron bajar todo el nivel del fútbol y en esta nueva edición de la Copa Libertadores no es la excepción. Ayer se enfrentaron un equipo grande con cuatro copas de estas en sus vitrinas y del otro un débil elenco chileno que igualmente viene de ser campeón en la pobre liga chilena. Así y todo, fue empate 1-1 por la primera fecha del Grupo C del máximo certamen continental.

La primera neta para Huachi. Mansilla sale muy lejos y mal ante la duda de los centrales.

Cualquiera puede hacer el primer gol o recibirlo porque el medio campo de los dos ni corta ni juega. Juez de Ecuador ya perdonó 2 amarillas al platense. Y sí mal amonestó al 9 chileno. Dudo.

Palacios bien amonestado. Estudiantes pasó de 3 a 4 en el medio. El juego fue muy pobre y parejo.

Las dos defensas no fueron garantías y hubo un regalo. Lo anticipamos. Pésima marca, buen pase de Palacios y gol de Correa. Ya un cambio en Huachi. Afuera un central y entra otro. El primer tiempo terminó con el 1 a 0 a favor de los de 1 y 55. La única diferencia fue un pase y gol. Ataque chileno pobrísimo. Defensa peor.

En el segundo, si Estudiantes no se regalaba ni retrocedía, ni se deja guapear, podía sacar más diferencias. Sin embargo, otra vez frío y a lo 80 minutos los de La Plata marcaron muy mal y gol de Huachipato. Y así fue, lamentable marca en una banda que deja centrear, cierra mal y duerme Mancuso e increíble 1 a 1.

Cambió todo. Ánimo y todo. Otra vez los cambios del DT no ayudan. Otra vez falta temple. No debería suceder más, pero se repite y repite. De la archinombrada “mistica”, nada. También un suave cachetazo y se asusta. Ojalá que en esta etapa inicial de copa Estudiantes no sienta estos 2 puntos que regaló en chile.