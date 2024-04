Un temblor sacudió la tranquilidad de la delegación y los hinchas del Léon

En la antesala al partido que se jugó ayer por la tarde noche entre Huachipato de Chile y Estudiantes de La Plata en el marco de la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, se vivieron momentos de suma tensión después de que la región transandina se vio afectada por un temblor. Fue debido a un sismo de magnitud 5.6 que sacudió a las regiones del Biobío y Maule, cerca del territorio donde estaban los hinchas y la delegación albirroja, lo que generó el temor en Concepción.

Las personas que estaban alojadas en el hotel Almagro de la ciudad chilena pasaron momentos de tensión y los propios hinchas del Pincha relataron: “Anoche (por el martes) temblaron las paredes pero el más fuerte fue hoy (por ayer) en la mañana, al rededor de las 11”. En esa misma línea, agregaron: “Primero se escuchó el ruido de la tierra y después se sintió el movimiento. No fue más que eso”. Sin embargo, según contaron los habitantes de concepción, el temblor que se produjo en las últimas horas es una situación normal y no se corrió ningún riesgo. El sismo comenzó a las 4 de la mañana, y según contaron, produjo algunos dolores de cabeza y zumbidos de oídos a los que no están acostumbrados.