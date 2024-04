A Estudiantes se le soltó la Correa y empató en su estreno copero

Debut con sabor agridulce. Tras la sorpresiva victoria por 2-0 de The Strongest ante Gremio, uno de los principales candidatos a ser campeón de esta edición, la continuidad del Grupo C se dio ayer por la tarde noche en el CAP Acero de Chile. En ese escenario, Estudiantes no pudo sostener el triunfo y terminó empatando 1 a 1 frente a Huachipato. Así tuvo un regreso con sabor a poco a una competición en la que ya supo ser campeón en el año 1968, 1969, 1970 y 2009. Javier Correa fue el autor del único tanto del elenco dirigido por Eduardo Domínguez, mientras que Cristian Martínez marcó para los chilenos. Un punto importante de visitante que ahora deberán revalidar en el próximo compromiso que tendrán de local ante The Strongest.

Los Acereros, que clasificaron de manera directa a esta instancia por ser el campeón de la Primera división de Chile en 2023, llegaban a este compromiso con un invicto de tres juegos (dos victorias y un empate) por el torneo local, competencia que lo tiene en la décima posición con sólo ocho unidades. En tanto el Pincha venía de cuatro derrotas consecutivas teniendo en cuenta las tres de la Copa de la Liga y la caída ante River Plate en al final de la Supercopa.

En cuanto al trámite del encuentro, Estudiantes tomó la iniciativa, pero sin la precisión en el último pase en el área rival para poder lastimar. Mientras que el conjunto trasandino esperó e intentó de contra. Fue un flojo primer tiempo con malas decisiones y errores defensivos. José Sosa intentó ser el conductor de su equipo que con el correr de los minutos basó su ataque por las bandas. Sin embargo, la jerarquía del Pincha en el ataque marcó la diferencia, a los 41: soberbio pase en profundidad de Tiago Palacios para un Correa que eludió a Martín Parra en el mano a mano con mucha clase y definió de derecha a la red, antes de caerse al piso para el 1-0.

Ya en el segundo tiempo, Estudiantes salió a defender el resultado ante un Huachipato que jugó un poco más cerca del arco defendido por Mansilla, aunque con algunas limitaciones. Sin embargo, a falta de 9 minutos para el final, un cabezazo de Martínez le dio la igualdad al local. Así, el Pincha se volvió con un punto de su travesía a Chile. Ahora, y luego del triunfo por 2-0 de The Strongest ante Gremio, uno de los principales aspirantes al título, el conjunto boliviano de momento lidera el Grupo C.

La próxima fecha será el próximo martes con los dos partidos a las 19 horas. El Pincha recibirá a The Strongest, mientras que Huachipato viajará a Brasil y se medirá contra el Gremio.