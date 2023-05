El empate del Pincha, bajo la lupa del Profesor

Un empate con sabor amargo y un retroceso en el juego. En Florencio Varela el juego comenzó parejo sin un equipo protagonista y con más fricción que volumen de fútbol.

La posición de la pelota la tuvo en los primeros minutos Defensa y Justicia, pero sin hacer daño. Por el otro lado, Estudiantes se replegó, marcó e intentó inquietar con algunas contras aprovechando los jugadores dinámicos en ofensiva.

A los 23 minutos, el quiebre en el encuentro. Una dudosa decisión del árbitro y expulsión a Kevin Gutierrez para los locales. Sin embargo, cuando parecía que el Halcón iba a sufrir con un hombre de menos, increíblemente pasó a dominar el equipo de Julio Vaccari. A partir de eso, por tener uno de más, Eduardo Domínguez cambió la línea de 5 por otra de 4. Entró Sosa, pero mal pase atrás y Uvita Fernández eludió al arquero y definió para el 1-0. Con un jugador menos, Defensa y justicia mejoró y pasó a ganarlo. Hasta ese momento era justo. Pero sin merecerlo en descuento, como está que liga y liga, un zurdo de derecha empató. Rollheiser y un remate al ras del piso para poner el 1-1. Mucho premio para el Pincha. Excesivo.

En el complemento Estudiantes hizo más que en todo el primero. Mucha libertad para los de La Plata. Tuvo varias ocasiones y las desperdició. No obstante, la ansiedad influyó y las decisiones de mitad de cancha para arriba no fueron las mejores. Se entregó al centro salvador. Sin luces creativas, sin aprovechar 70 minutos con un jugador de campo más, Estudiantes fracasó al no poder ganar un partido en el que tenía todo a favor.