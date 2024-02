El empate en el clásico platense bajo la lupa del Profesor

Por Daniel “Profe” Córdoba

La gente de Gimnasia después de mucho tiempo pudo hacer de local de noche y en un clásico. Hace mucho tiempo que no se jugaba un derbi de noche y obviamente entre el verde del campo, el predominantemente blanco del equipo local y el predominantemente rojo del equipo visitante hicieron que visualmente fuera un espectáculo realmente muy atrayente. El juego empezó de esta manera: con un Lobo tremendamente intenso y agresivo. ¿Por qué no jugará todos los partidos así? ¿Qué tiene que ver que es un clásico?

En el partido anterior Estudiantes se vio beneficiado por una expulsión que no fue clara y, mínimo, dos expulsiones por doble amarilla que no sufrió. En este partido, cuando estaba siendo arrollado por Gimnasia fue otra vez beneficiado por el VAR. Porque, señoras y señores, desde mi punto de vista no tengo ninguna duda de que las líneas se pueden dibujar como ellos quieran. El tanto de Mammini fue un gol válido, gran pelota de Abaldo y mejor definición del goleador. Obviamente, si estás superando a un rival y te comés un gol debajo del arco por mala definición de tu centrodelantero y luego definís un gol y te lo dan mal por anulado, cómo hacés para seguir metido y con la intensidad con que se estaba jugando. El Tripero no pudo mantener la intensidad.

Todavía no entiendo por qué en el fútbol argentino no se puede mantener el ritmo los 90 minutos. Los jugadores están tan cansados que de contragolpe cualquiera de los dos podría abrir el marcador. Quisiera preguntarle al señor Trucco que está en el VAR si no vio lo que significaría la segunda amarilla para Enzo Pérez cuando en un contragolpe lo voltea sin pelota a Abaldo.

Solamente si la agarraba Abaldo o Cetré por el elenco visitante es que el partido podía tener alguna emoción. Las conclusiones son que a Estudiantes cuando le juegan con mucha intensidad lo sufre. Y cuando el equipo rival lo deja pensar un poco, sus jugadores que tienen más experiencia y un caudal técnico importante sacan ventajas. La otra conclusión en Gimnasia es que cuando es un equipo intenso realmente termina volcando el juego a su favor. Anular el gol de Mammini lo privó a Gimnasia de ganar este clásico.

Yo no me enorgullezco, pero cuando tenía algún tipo de incidente con algún jugador o con algún juez después lo iba a buscar cuando terminaba el partido. Lo iba a buscar al vestuario, porque estaba y estoy cansado de ver patoteros dentro del campo de juego que afuera arrugan, y esto pasó en el final del clásico.

El Lobo y el Pincha piensan en lo que viene

Después del empate en el clásico, Gimnasia y Estudiantes buscarán dejar atrás todo lo que pasó la semana pasada y enfocarse en la fecha 8 de la Copa de la Liga, donde los dos equipos buscan clasificar a la fase final. El Lobo tendrá poco descanso ya que abrirá la jornada el jueves a las 19 contra Instituto, nuevamente en el Juan Carmelo Zerillo, y allí buscará la victoria para meterse entre los primeros cuatro de la Zona A, ya que enfrenta a un rival directo.

Por eso mismo no habrá descanso y se entrenarán hoy en Estancia Chica, donde habrá tareas regenerativas para los que jugaron y práctica normal para el resto. Según confirmó Leonardo Madelón en conferencia, Juan de Dios Pintado hoy tendrá estudios por una molestia que arrastra en uno de sus aductores.

En el caso del Pincha, recién jugará el domingo que viene y será de visitante contra Godoy Cruz en Mendoza en un duelo vital por la Zona B. En cuanto a las prácticas, como será una semana larga hoy habrá jornada libre para el plantel albirrojo y volverá el martes al Country Club de City Bell.