Madelón y Domínguez analizaron el clásico y sus polémicas

Gimnasia y Estudiantes empataron en un clásico sin goles, pero con polémicas y declaraciones cruzadas. Ayer, una vez terminado el partido, tanto el entrenador del Lobo, Leonardo Carol Madelón, como el de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, se refirieron a las polémicas y analizaron el encuentro.

“Sobre el final quedó un sinsabor porque los dos lo queríamos ganar. El equipo está firme y cada vez mejor, me quedo conforme con lo que vi”, comenzó analizando Madelón sobre el resultado. Al mismo tiempo, agregó: “El empate termina estando bien porque hicimos cosas muy buenas y ellos también nos complicaron. El partido pudo haber sido para cualquiera pero habíamos abierto el marcador. Esto es muy personal, el gol es gol, lo tengo que decir, esas líneas trazadas así, es muy confuso. Nosotros teníamos 15 minutos muy buenos, lo sometimos muy bien para hacer la diferencia”.

No obstante, no esquivó las preguntas sobre las polémicas y dijo: “Después la del penal, que vaya al VAR no cuesta nada, un minuto más, no estaría mal. Yo quiero hacer una mención especial a los jugadores y a los hinchas de Gimnasia porque fue tremendo, alentaron todo el partido y llenaron la cancha, lo disfrutaron y lo disfrutamos nosotros”.

Por último, cerró: “El rival tuvo buenos momentos, hay buenos jugadores de los dos lados, nosotros queríamos ganar. El equipo está madurando, está firme y tiene las cosas claras, estoy conforme”.

Por otra parte, Eduardo Domínguez también analizó la igualdad y dijo: “Nos faltó ser certeros, tuvimos cuatro o cinco situaciones claras de gol. En el transcurso del partido Estudiantes jugó rápido y bien, pero no convertimos y lo pagamos con un empate. No son buenas las sensaciones porque hicimos todo para ganarlo. Hay que seguir trabajando, porque la generación de juego está y el equipo se sintió cómodo cuando nos pudimos acomodar”.

En este sentido, se encargó de aclarar: “Venimos a ganar, hicimos nuestro trabajo para ganarlo. Nos obligaba con las pelotas largas a construir desde muy abajo y creo que nos sentimos cómodos en el partido. Generamos juego para tener las situaciones, el tiempo lo tuvimos, pero no lo pudimos aprovechar”.

“Me voy tranquilo porque vinimos acá y jugamos como quisimos. En gran parte del partido logramos imponernos con las dificultades que el rival nos puso en frente. Los jugadores tuvieron un protagonismo valedero”, agregó el técnico.

Por último, al ser consultado acerca del gol anulado a Ivo Mammini que ponía en ventaja a Gimnasia, no dejó margen para la duda: “Está el VAR que trabaja, si dice que fue offside, nos queda una única forma que es creer, creer en la tecnología y en la gente que la maneja, siempre vamos a estar en el debate si esos cinco centímetros que son imperceptibles a veces te va a dar a favor y en contra, es la nueva forma de jugar al fútbol y hay que acatar”.

Enzo Pérez: “Jugamos el clásico como había que hacerlo”

Enzo Pérez volvió a jugar un clásico. El mediocampista completó los 90 minutos y dijo: “La expectativa era venir a ganar y llevarnos los tres puntos, lo demostramos por la iniciativa que tuvimos desde el minuto cero”.

“No pudimos concretar todas las chances que tuvimos en el primer tiempo. El arquero sacó varias pelotas importantes. Es un punto que suma, más allá que vinimos a buscar la victoria, ahora hay que pensar en lo que viene”.

Acerca de las causas por las que el Pincha no pudo marcar en el arco contrario, Enzo marcó: “Nos faltó un poco de frialdad de tres cuartos de cancha para adelante. Llegamos con buena circulación de pelota pero nos faltó el último remate. No hay ningún tipo de reproches, jugamos como hay que hacerlo en un clásico. Lamentablemente no pudimos ganar y ahora hay que seguir para adelante”.

Con el partido que se viene ante Godoy Cruz, el líder de la Zona 2 de la Copa de la Liga, Pérez puso el foco “en lo que viene ahora. Después pensaremos en la Copa Libertadores y lo que tengamos más adelante. Tenemos que ir partido tras partido. Lo dijo Eduardo (Domínguez), somos un equipo nuevo. Se han ido jugadores muy importantes y nos estamos armando de vuelta. El equipo responde y estamos invictos, pero tenemos que seguir creciendo, trabajando y ganar el próximo partido para seguir entre los cuatro primeros”.

De Blasis y Mammini apuntaron contra el árbitro

Pablo De Blasis habló en zona mixta y se refirió a las polémicas: “Lo que no entendemos es por qué trazan la línea cuando la pelota está en el aire. Ellos nos quieren anular el gol. Después uno no sabe qué hubiese pasado si lo convalidaban, pero cambiaba el partido”. Además, sobre el trámite del encuentro analizó: “Fue un partido parejo, los dos generamos situaciones. La diferencia fue que nosotros metimos la nuestra y nos lo robaron”.

Por su parte, Ivo Mammini habló sobre la polémica de la noche, su gol anulado y expresó: “Dóvalo me dijo que era gol y después me pide disculpas porque le dieron la orden de arriba (Silvio Truco del VAR). Sinceramente, es una cosa de locos”.

Por último, Insfrán, una de las grandes figuras, dijo: “Hicimos un gran partido, sabíamos que iba a ser difícil. Lo importante era no perder en casa y yo necesitaba un partido así acá en el Bosque”.