El Fortín se hizo fuerte de local y ganó de manera agónica

En la noche de ayer, Vélez y Talleres comenzaron su serie en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los velezanos pisaron fuerte y ganaron por 3-2 en el primer partido que tuvo de todo dentro y fuera de la cancha, en lo que fueron 90 minutos que quedarán en la memoria de los hinchas por mucho tiempo.

El encuentro comenzó totalmente a favor de los locales, que llenaron su cancha como sucedió en la fase anterior contra River Plate, ya que a los 5 minutos se puso arriba en el marcador tras una gran jugada que terminó en un centro desde la derecha de Leonardo Jara para que en el segundo palo Lucas Janson gane muy bien en lo aéreo y ponga de cabeza el 1-0 para hacer estallar el Amalfitani. Así, el Fortín comenzó a ponerse en ventaja casi desde el vestuario para después manejar los hilos del partido, aunque el Matador intentaba muy poco en un flojo partido.

Sobre el final de la primera parte, el árbitro cobró penal de Lucas Suárez a Walter Bou pero luego de una larga revisión del VAR y un chequeo del propio Wilmar Roldán se confirmó que no hubo contacto desde atrás por parte del defensor, por lo que no hubo pena máxima y terminó 1-0. En el segundo tiempo los del Cacique Medina siguieron siendo superiores contra los de Pedro Caixinha, que no se encontraban en el partido pero tuvieron una chance muy clara que tapó Lucas Hoyos, y a los 73 minutos se volvió a repetir la fórmula Jara-Janson para que el ex-Estudiantes centre desde la derecha y el delantero goleador cabecee en total soledad para el nuevo delirio de los fortineros.

Sin embargo, cuando todo parecía goleada la “T” se encontró con un descuento por parte del ingresado Michael Santos tras dos cabezazos en el área a los 81, pero no todo quedó ahí porque la emoción seguiría. A los 86 minutos el otro ingresado, Rodrigo Garro, sacó un zurdazo exquisito de afuera del área para el 2-2. Pero Vélez no sufrió el golpe y se repuso a los 90 cuando Julián Fernández definió de zurda entrando al área para poner el 3-2 en un partido que quedará para la memoria.

Incidentes en la tribuna

Luego de que la Ciudad de Buenos Aires no permitiera visitantes en el Amalfitani, varios hinchas de Talleres se hicieron socios de Vélez y fueron a la tribuna para alentar a su equipo, pero durante el encuentro y tras ostentar una bandera del Matador fueron increpados por la barrabrava del Fortín. Allí se cruzaron violentamente a golpes de puños y echaron a los simpatizantes cordobeses de la platea alta.