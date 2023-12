El Gallego Insúa desmintió un interés de Boca

Rubén Darío Insúa, entrenador de San Lorenzo, charló mano a mano con TyC Sports donde se refirió a los rumores que surgieron en los últimos días sobre una supuesta cena con Juan Román Riquelme y el ofrecimiento para ser DT de Boca. Además, habló de lo que será la temporada 2024 del Ciclón.

Insúa comenzó la nota hablando del supuesto asado que había compartido con Román, pero rápidamente se encargó de desmentir el rumor. “La verdad es que ni cené ni hablé por teléfono con Riquelme, si me hubiese invitado a un asado obviamente hubiese ido porque no se le niega a nadie. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino”, develó el Gallego.

Luego, en la misma sintonía, le tiró flores a Riquelme y agregó: “Antes de que juguemos contra Boca tuvo palabras muy elogiosas conmigo y se lo agradecí en su momento. Me dijeron que se había comentado en las redes pero no es cierto”.

“Yo no estaba muy al tanto del tema, no soy de consumir demasiada información y más ahora que ya terminó el torneo. Lo tomo con naturalidad, es algo común en clubes grandes cuando termina una temporada y encima hay elecciones, son cosas que se han naturalizado”, comentó Insúa.

Por último, el DT también se refirió a lo que será el próximo año de San Lorenzo y al respecto comentó: “El plan de pretemporada que tenemos no cambia, pero obviamente es mejor ingresar a la Libertadores en fase de grupos y esperemos que se nos dé”.