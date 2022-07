El Granate ya cerró a Kudelka pero no estará en el Bosque

El presente de Lanús no es el mejor, ya que en el último tiempo han pasado Luis Zubeldía y Jorge Almirón en el cargo de técnico pero se han ido por diferentes situaciones. Además, en este año, el equipo solo sumó 21 puntos y está anteúltimo en la tabla anual, por lo que solo Talleres cosechó menos unidades que el equipo del sur. Tras el despido a Almirón, el máximo ganador de la historia del club, por los malos resultados y la eliminación en la Copa Sudamericana; ahora está a cargo del equipo como interino Rodrigo Acosta (hermano de Laucha), pero mañana será su último partido porque la dirigencia tiene todo arreglado con Frank Kudelka.

El extécnico de Huracán asumirá a partir del lunes, por lo que es posible que mañana esté en el Bosque viendo a sus próximos dirigidos. Mientras que Acosta tendrá su última función para luego volver a la Reserva, donde salió campeón en el último torneo de la categoría. Tras el empate contra Vélez, el Laucha Acosta había cargado contra la dirigencia y había respaldado a su hermano para que continuara en el banco granate: “A mi hermano le tocó agarrar un fierro caliente. Viene capacitándose hace seis años; la situación no era la mejor, pero él decidió quedarse porque está comprometido con el club. La idea era que siguiera, creo que tiene la experiencia para hacerlo. Los dirigentes no sé qué habrán decidido, yo hago una apuesta por mi hermano. Espero que los dirigentes no se equivoquen más y decidan lo que es mejor para Lanús”.

Además había agregado otras palabras fuertes: “Hace seis años que mi hermano viene esperando su oportunidad; y se agarran de los primeros resultados, cuando tuvo nueve días para trabajar y tres partidos. Voy a ser el primer defensor; porque es una persona del club y es familiar mío, y porque soy el primero que pone el pecho por el club. Sé qué es lo mejor y qué no, no voy a hacer nada que lo perjudique, por eso la banca”. Sin embargo, no le hicieron caso a uno de sus máximos ídolos.