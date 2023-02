“El grupo reaccionó bien ante el golpe y estamos preparados para el lunes”

Después de la eliminación contra Excursionistas, el Lobo quiere dar vuelta de página y ya piensa en el encuentro de mañana contra Barracas Central. Tras el entrenamiento matutino del sábado, donde hubo tareas de fútbol reducido y trabajos físicos, Sebastián Romero habló en conferencia de prensa en la previa a la quinta fecha de la Liga Profesional.

Haciendo un análisis más en frío de lo que fue el partido por Copa Argentina y para pensar en el futuro, Chirola comentó: “La bronca y el dolor sigue estando pero tenemos que pasar de página. Hemos sacado cosas positivas, los chicos reaccionaron bien pensando en el lunes y estamos preparados para este partido. Por suerte tenemos revancha dentro de poco para poder reponernos. Ya volvimos a entrenar ayer y seguimos trabajando para mejorar”.

En cuanto al equipo que podría plantear Gimnasia para jugar contra el Guapo, como suele suceder en todas las conferencias previas, el DT no confirmó el once: “Estamos evaluando el equipo y todavía no está definido porque venimos de dos partidos en pocos días, y luego también con Colón no tenemos mucho tiempo de descanso. Tenemos que ver también respecto a las dimensiones de la cancha y el juego que podemos hacer, se va a dar un encuentro con muchas llegadas rápidas de área a área y analizamos quien puede cumplir de la mejor manera eso”.

A pesar de lo que sucedió contra Excursio, Romero hizo énfasis en las cosas positivas que viene mostrando el equipo desde que comenzó el torneo hasta el último encuentro: “Estamos de menor a mayor, de a poco fuimos agregando diferentes cosas en cada partido. Con la presión, el juego por afuera u otras variantes que necesitan tiempo pero que vamos bien. Son cosas que nosotros queremos y tanto en los entrenamientos como en los partidos vamos bien, que lo que se trabaja se ve reflejado y que los jugadores piensan lo mismo”.

Por último, el entrenador albiazul habló sobre Benjamín Domínguez y el penal errado, como así también de aquellos jugadores que están cerca de volver de sus lesiones: “Todos teníamos la ilusión de ganar y de seguir en la Copa porque nuestro objetivo es competir en todos los torneos. Lamentablemente no se dio. Hablé con Benja, le dije que se quede con los 45 minutos muy buenos que hizo, que ese es el jugador que queremos volver a tener, y que dentro de la cancha por ejemplo a mí no me sorprende las cualidades que tiene. Erran los que patean, lo importante es cambiar el chip para la próxima batalla que es el lunes”.

Además comentó: “Respecto a los lesionados está para volver Comba. A Soldano, Colazo, Guiffrey y Palazzo todavía le faltan algunos días para ser tenidos en cuenta, mientras que Tarragona sigue dando pasos muy grandes para estar al 100% de manera definitiva”. El plantel albiazul hoy se entrenará por la tarde en Abasto y luego quedarán los concentrados para el encuentro de mañana.