“El hincha de Gimnasia se merecía esto”

Leonardo Carol Madelón logró que Gimnasia mantenga la categoría por segunda vez como DT después de la agónica promoción del 2009 y ayer, con el triunfo contra Colón en el desempate, volvió a lograr el objetivo para el que fue contratado después de la salida de Sebastián Romero. En ese sentido, el técnico tuvo muchas palabras de agradecimiento a los hinchas que viajaron a Rosario, pero también dejó un mensaje sobre su futuro.

Sobre el partido y lo que significa la permanencia, Madelón dijo: “Estamos felices, hicimos un gran trabajo para este partido y por suerte pudimos ganarlo”. Además, agregó lo que fue todo este año para el plantel y estos meses desde su llegada: “Es un desahogo tremendo porque podía haber sido hace algunas fechas o la semana pasada. El de arriba dijo que tenía que ser en esta y es un premio grande a un club hermoso que yo quiero mucho. A los chicos ahora perfil bajo. La pasamos mal todo el año”.

En cuanto al esfuerzo del hincha, el técnico Mens Sana tuvo palabras de agradecimiento: “Quie­ro sincerarme antes de hablar, hoy el hincha de Gimnasia merece estar feliz, merece celebrar. Pero esto no es un logro. Hay que apuntar mucho más alto”.

Pasado el agradecimiento, el ex-Unión dejó la puerta abierta a una posible salida del Tripero: “Hay mucha felicidad pero en la semana tengo que reunirme con los dirigentes para ver el tema de mi contrato”. Por último, Madelón no se olvidó de Sebastián Romero y dijo: “Se lo dedico a Chirola que armó todo esto y a mí me tocó terminarlo, espero que lo esté disfrutando”.

“Me tocó luchar todo el año y este es el premio”

Nelson Insfrán fue uno de los cambios para el partido de ayer donde Leonardo Madelón apostó todo para mejorar el aspecto defensivo ante un mal presente de Tomás Durso y el formoseño respondió de gran manera siendo figura. En su octavo partido con Gimnasia, el arquero tuvo una atajada fundamental en el final.

En cuanto a esta situación, ­Insfrán comentó: “Tuve que luchar mucho y en todo el año no me tocó. Cuando me tocó supe estar a la altura. En este puesto juega uno, y al que no le toque tiene que apoyar de donde sea. A mí me tocó trabajar en todo el año, siempre de la mejor manera, apoyando al compañero, a todos”.

De Blasis y un contundente mensaje

Luego del partido, los referentes como Cristian Tarragona, Franco Soldano, Leonardo Morales y Pablo De Blasis tuvieron palabras muy emotivas sobre todo lo que les tocó vivir en este 2023, siendo quienes lideraron un plantel lleno de jóvenes con mucha competencia y que terminó con la soga al cuello con el descenso por malas decisiones deportivas.

Sin embargo, De Blasis tomó la posta donde habló como un líder de grupo sobre esta situación de Gimnasia mandando un gran mensaje para el futuro pero también recordando el pasado: “Quiero aclarar que es un desahogo, no es un festejo. Los tiraron a la parrilla a los pibes de 20 años y el desa­hogo es este. Estuvimos muy cerca de irnos a segunda. Lo que hicieron con Gimnasia no se hace”.

Además, agregó: “Nos dejaron inhibidos, con deudas, sin pretemporada y con pibes de 20 años. Casi les marcan la carrera para siempre. Acá estamos, peleando y luchando por toda esta gente y la familia”.

“Como capitán no iba a dejar hundir el barco”

Leonardo Morales también tomó la posta en zona mixta y habló respecto a todo lo sufrido en este año después de un gran 2022. El Yacaré comentó: “Yo dije, como capitán de este grupo, que este barco no lo iba a dejar hundir”.

Además, agregó sobre la parte motivacional que armaron para los jugadores antes del partido con el eslogan “Yo creo en vos” y fotos de cada futbolista de pequeño: “Esta frase le dije a todos los chicos que miremos donde estábamos antes. Yo venía del ascenso y no quería volver”, cerró.