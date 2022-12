El inglés que elogió a Messi

En la previa a un duelo más que importante entre Francia e Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo, el que habló y sorprendió con las declaraciones fue el lateral derecho Trent Alexander Arnold, quien se rindió a los pies de Lionel Messi.

El defensor del Liverpool y que actualmente no tuvo muchos minutos en el equipo de Gareth Southgate tuvo palabras de admiración con el mejor jugador del mundo: “¿Messi? No hay nada que decir del mejor jugador de todos los tiempos. Es un placer verlo jugar y lo miro siempre que puedo”. Y agregó: “Es mágico verlo jugar. Incluso a medida que envejece sigue siendo increíble. Estoy seguro de que nunca voy a volver a ver algo parecido. Para ser sincero, solo trato de disfrutar verlo cada minuto”.

Además, al momento de ser consultado sobre una posible final contra la Selección Argentina y cómo marcar a Messi, el lateral respondió: “Realmente no hay una forma de jugar contra él porque no hay una manera sencilla de cómo marcarlo. Esto es así porque es capaz de hacer cualquier cosa en el fútbol. Supongo que pararlo es una cuestión de suerte. A fin de cuentas, creo que debes hacer lo mejor que puedas y esperar que él no haga nada mágico”.