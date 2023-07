El León hizo el clic

A la larga, a la mediana, o a la corta también, todo me da la razón. La vida, un día, un partido de fútbol o hasta una racha. Todo está compuesto de pequeños momentos e instantes. Argentina partía del Mundial Catar 2022 y Messi con su gol a México hizo el clic Y Argentina no paró más hasta lograr ser campeón Mundial. Y allí, y por ese instante, Argentina arrancó.

Recuerden, lo leyeron aquí. Dije: “el 2do. Tiempo con River me gustó y puede ser el corte del mal momento y arranque de una racha con el gol de Méndez a pesar del 1- 3”. Y así fue para el equipo y el 9 uruguayo. Intuición mía era. Solo eso. Mezcla de mirar caras, posturas físicas, agresividad, etc. Ayer Estudiantes no merecía ir ganando, y menos aún, por 3 a 0. Como mucho era para un tiempo 1 a 1 (a Argentinos Juniors le anularon un gol válido). Los de 55 y 1 la pasaban mal dentro de su área, con un arquero inseguro. Una defensa desbordada, un medio superado y adelante sin peso. ¿Y qué pasó?

Salvó Benedetti un gol en la línea después de que la bola rebote en el palo y un minuto después metió gran pelota para Zapiola y este un gran centro para Méndez, que definió “artesanalmente”. Golazo. Y si el 1 a 0 era injusto, el 2 a 0 más. Ahí no termina la cosa, porque el hoy angelado Rollheiser robó la pelota, avanzó, miró al arquero rival, la picó por sobre este y recontra golazo.

Milito empezó a poner titulares y con justicia por las situaciones que erró, se puso 3 a 2 y casi llega de un 3 a 0 a un 3 a 3. No se dió y los Albirrojos siguen de racha que deben aprovechar de cara a Goiás.