El Lobo aguarda por Ramón Sosa

Otro de los grandes anhelos de Gimnasia en el actual mercado de pases es el mediocampista paraguayo Ramón Sosa Acosta. El futbolista de 22 años fue uno de los pedidos de Pipo Gorosito apenas terminó el año y desde aquel momento en el Lobo negocian para asegurar su llegada al club.

Lo concreto, al igual que días atrás, es que el volante no logró resolver su situación con Olimpia de Paraguay. El club no quiere negociarlo pero posee una importante deuda con él, que de no saldar, su representante buscará liberarlo para que su pase sea comprado por un grupo empresario. De darse esto, negociarían su contrato para ubicarlo en Gimnasia. Es por eso que en el Lobo estarán atentos a lo que se resuelva en las próximas horas, siendo optimistas respecto al arribo del jugador.

Esperan por Carbonero

Todo parece indicar que llega el punto final, y feliz, para la novela de Gimnasia y Johan Carbonero. En calle 4 y en Mar del Plata aguardan porque en la jornada de hoy el atacante colombiano ya esté, al menos, en la Argentina para llevarle tranquilidad a Pipo Gorosito y los hinchas Triperos.

Según informaron, Carbonero viajaría hoy por la noche a nuestro país, para así a primera hora pasar por la sede y extender su vínculo con Gimnasia. Una vez hecho esto, lo trasladarían a Mar del Plata donde se sumaría al resto del plantel para realizar la parte más exigente de la pretemporada.

Cabe destacar que se espera que en estas horas el Banco Central apruebe el giro de dinero para que Gimnasia abone los 2.2 millones de dólares a Once Caldas, operación que terminaría de hacer efectiva la compra del 70% del pase para el Lobo.