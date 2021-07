El Lobo apunta al exterior para el puesto de delantero

Concretadas las llegadas de Nicolás Colazo, Guillermo Fratta y Luis Miguel Rodríguez, el mercado de pases para Gimnasia se sigue moviendo porque hay tres puestos donde Leandro Martini y Mariano Messera quieren incorporar sí o sí de cara a esta segunda parte del 2021. En primera instancia porque consideran que el plantel ha quedado corto luego del mercado de pases anterior y sumado a eso, estas 25 fechas de la Liga Profesional se jugarán en poco tiempo y con varias fechas entre semana.



Mientras se busca cerrar la llegada de Cristian Vega y se analizan varios nombres en el lateral derecho como Eros Mancuso de Boca, Marcelo Ortíz de Atlético Tucumán y Francisco Gerometta de Unión, entre otros, también se están llegando a días claves para definir quién será el próximo nueve Tripero.



Para esta posición, el Lobo empezó a apuntar al exterior con dos nombres concretos pero que se encuentran en una disyuntiva. Por un lado está el ex-Gimnasia Marco Pérez, que se encuentra en Deportivo Cali y por el cual la dirigencia ya tiene muy avanzada su llegada, pero a pesar de algún contacto con la Sombra, los técnicos no están convencidos al 100% con el delantero. Esto se debe a que buscan a un centro delantero y el que gusta mucho, a tal punto que está empezando a negociar, es Jeison Medina de Deportivo Pasto.



Por eso mismo, habrá que ver si finalmente llega el jugador que le gusta a la Comisión Directiva y Gabriel Perrone o si se da el arribo del delantero que prefiere la dupla técnica. A pesar de esto, si desde lo económico hay posibilidades, pueden llegar los dos colombianos ya que el Albiazul tiene 4 extranjeros en el plantel y el límite en la plantilla es 6 aunque solo 5 pueden estar en los partidos.



Ya con el Pulga Rodríguez en sus filas y con el deseo de revertir la negociación con el Kily Vega, Martini y Messera creen que la frutilla del postre para este mercado de pases es un nueve goleador de buen presente y que le pueda aportar esa cuota de ataque para darle un salto de calidad al plantel y así salir de la lucha del descenso. Por eso mismo, se trabaja en estos nombres y se siguen analizando otros con paciencia ya que se extendió el tiempo para hacer contrataciones de cara a la Liga Profesional.

Dos posturas diferentes sobre el Kily Vega

La novela de Cristian Vega no termina para Gimnasia y a pesar de que se había bajado de las negociaciones como sucedió con Luis Miguel Rodríguez, luego de la firma de contrato volvieron a retomar los contactos para así poder concretar la llegada del mediocampista que quiere tanto la dirigencia como Leandro Martini y Mariano Messera.



Además de esto, la voluntad del jugador para insistir en salir de Central Córdoba y así llegar al Lobo hizo que se haga un nuevo intento y se formule la cuarta oferta a la Comisión Directiva santiagueña. Este último ofrecimiento, afirman desde La Plata, tiene un poco más del dinero ofrecido anteriormente y hubo un cambio en la forma de pago que beneficiaría al Ferroviario por lo que la llegada de Vega es cuestión de días.



A pesar de esto, el mánager de Central Córdoba, Alexis Ferrero, le comentó a El Clásico: “Esto no se va a definir antes del fin de semana. Hubo una mejora en los pagos pero la oferta es más baja en dinero”. Son dos versiones diferentes respecto al dinero pero afirman que la forma de pago cambió.



Por eso mismo, en los próximos días habrá nuevas novedades respecto a esta novela que no está definida y parece que tendrá algunos capítulos más, aunque desde calle 4 son muy optimistas para que Vega sea el cuarto refuerzo a la brevedad. También desde la dirigencia de Gimnasia afirman que los santiagueños pretenden un desgaste en la negociación o que el Kily se vaya lo más cercano al inicio del campeonato, ya que su idea principal siempre fue impedir que sea incorporación de un rival directo en los promedios, como es el Lobo.

Víctor Ayala, a Sol de América

Luego de la salida de Gimnasia, Víctor Ayala cumplió su contrato con el Albiazul hasta el miércoles y ayer al mediodía fue anunciado como nuevo jugador de Sol de América. El volante paraguayo volverá a jugar en su país natal luego de más de una década y será su cuarto equipo en el país guaraní.



Ayala venía negociando hace varias semanas y fue presentado por el Twitter del presidente del Unicolor donde será compañero de Javier Toledo, quien estuvo apuntado por el Lobo para incorporar en este mercado de pases pero terminó regresando al equipo donde jugó en 2017.



En Sol de América están jugando otros tres argentinos como Federico Jourdan, Matías Pardo y Facundo Cobos.