El Lobo comienza a pensar en Racing

Se acerca la segunda fecha de la Liga Profesional y el Lobo ya comienza a pensar en el duelo contra Racing del próximo sábado a las 18 en el Cilindro de Avellaneda. Por eso mismo, en el entrenamiento matutino que comenzará a las 9.30 habrá una práctica de fútbol formal, donde de a poco se comenzará a plasmar el once inicial que saldrá a la cancha para que Gimnasia consiga su primera victoria en el torneo.

Sin Johan Carbonero ni Germán Guiffrey, Leandro Martini y Mariano Messera tendrán dos cambios obligados para dicho encuentro, ya que dichos jugadores se retiraron con lesiones. Por esa razón, Maximiliano Coronel y Matías Pérez García se comienzan a perfilar como los posibles reemplazos y fueron justamente quienes ingresaron contra Platense por los dos lesionados.

Luego de esto, Alexis Domínguez sigue haciendo pelea para conseguir un lugar en el equipo pero es muy probable que tenga minutos en el segundo tiempo, saliendo desde el banco de suplentes, y Nery Leyes, que ayer tuvo su primer entrenamiento, también estaría en la banca por primera vez.

“La luché mucho para llegar acá"

Alexis Domínguez tuvo su conferencia de prensa ayer por la mañana y el sexto refuerzo del Tripero expresó los sentimientos al llegar al club: “Gimnasia es una institución importante y creo que hay un buen plantel para pelear cosas buenas. Me recibieron de buena manera, lo venía siguiendo al equipo así que más o menos estaba al tanto del potencial de cada uno”, afirmó. Además, agregó: “Llego a una gran institución y espero aprovechar esta chance al máximo porque tengo muchas ganas. La luché mucho para llegar acá”.

Sobre su forma de juego, el Tanque dijo: “Soy un centrodelantero de área, me caracterizo por la potencia y un buen cabezazo. No me gusta dar ninguna pelota por perdida. Tuve un buen recorrido por el fútbol extranjero y en el ascenso de acá, creo que estoy preparado”.

El pampeano también contó una anécdota vinculada al Lobo: “Cuando tenía 12 años quedé en Gimnasia pero mis padres no me dejaron. Llegar a los 24 me da una alegría enorme porque siempre tuve un gran recuerdo del club”. Por último, Domínguez comparó un poco la situación entre Primera y el ascenso: “Creo que no hay mucha diferencia entre Primera y el ascenso. Es cuestión de adaptarse y vengo preparado para dar todo. Tal vez en el ascenso se mete un poco más y es más friccionado”.