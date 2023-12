El Lobo deberá negociar renovaciones

En medio de esta continuidad casi asegurada para Leonardo Madelón como entrenador de Gimnasia, se comenzará a analizar el plantel para el 2024 respecto a qué jugadores seguirán, quiénes estarán y quiénes se podrían ir por diferentes cuestiones. Allí uno de los temas pilares son las renovaciones de los contratos que se terminan el 31 de diciembre de este año y donde hay nombres importantes.

En total son 8 los vínculos que se terminan en este mes y los jugadores son: Cristian Tarragona, Germán Guiffrey, Antonio Napolitano, Bruno Palazzo, Lautaro Chávez, Estanislao Jara, Nicolás Colazo y Nelson Insfrán. A pesar de que faltan algunas charlas, por ahora hay un panorama respecto a posibles continuidades o salidas.

Respecto a continuidades, la intención es que Colazo, Chávez y Tarragona sigan en el Lobo, pero el autor del gol histórico del viernes estuvo con sondeos de Atlético Tucumán, mientras que lo del delantero habrá que ver la oferta económica del Tripero y qué decisión toma el santafesino que en junio estuvo a punto de irse a Independiente.

Por su parte, Palazzo en principio quiere analizar opciones para intentar tener más minutos mientras que Jara y Napolitano no serán tenidos en cuenta. En cuanto a ­Guiffrey, habrá que ver la decisión final porque desde la CD no están convencidos de su continuidad debido a las lesiones y el defensor tuvo una pequeña despedida hablando con los medios en Rosario aunque no está definido.

Por último, el nombre que estaba en la lista de jugadores sin ser tenidos en cuenta pero su realidad cambió completamente es el de Insfrán. El arquero venía de jugar solo dos partidos en el año y siete con la camiseta albiazul, por lo que la intención era no renovar el vínculo pero habrá que ver si la gran actuación contra Colón termina pesando en la balanza para una posible extensión de al menos un año.