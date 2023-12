“Hoy no servía jugar bien y perder”

Luego de la victoria agónica, Martín Demichelis habló en conferencia de prensa acerca de lo que fue el partido y comentó: “Es cierto que veníamos de nuestra peor racha en cuanto a juego y resultado. No me saqué una mochila por pasar. Me ocupa cada situación del grupo. Hay que saber jugar esta clase de partidos. Seguiremos trabajando para evolucionar”.

Sobre el rendimiento en general, tuvo autocrítica: “No es fácil sostener el nivel a lo largo de los 11 meses. De hecho, quienes pelearon la Liga con nosotros no clasificaron a los cuartos de final de esta Copa. Claro está que hay una merma y el responsable soy yo”. Además sobre el final fue desafiante: “Hoy no servía jugar bien y quedar eliminados. En el mata-mata ustedes querían que ganemos, hoy ganamos. Buenas noches”.