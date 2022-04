El Lobo dio el primer paso en este abril decisivo

Entrando en la previa al comienzo de la fecha 9, la Copa de la Liga Profesional está cerca de llegar a su final. Este mes de abril será clave para todos los equipos, ya que determinará si llegarán a la última fecha (en el primer fin de semana de mayo), con chances o no de clasificar entre los primeros cuatro de cada zona y pasar a los cuartos de final. Además, cuenta con el condimento de una fecha entre semana, mientras que otros tantos clubes tendrán también doble competencia por Copa Libertadores, Copa Sudamericana y en menor medida Copa Argentina, por lo que el desgaste físico seguro tendrá sus consecuencias.

Gimnasia estará abocado solamente a esta Copa de la Liga, por lo que tendrá cierta ventaja aunque sabe que debe ganar la mayor cantidad de puntos posibles. Se encuentra a 5 puntos de Defensa y Justicia, que es el cuarto de la Zona 1, pero con 14 puntos también están Unión y Argentinos Juniors; mientras que en el medio se encuentran Sarmiento y Banfield con 11 para que allí aparezca el Lobo con 9 unidades. De esta manera, no solo debe sumar mucho sino también esperar el tropezón de varios rivales. Contra el Tatengue y el Kiwi estará jugando en las próximas jornadas.

Así, este encuentro del viernes contra Atlético Tucumán será un nuevo nivel para que superen los dirigidos por Néstor Gorosito. Enfrentarán a un débil equipo tucumano, que viene último en la Zona y Juan Manuel Azconzábal está en la cuerda floja desde hace varias fechas, aunque empató en la última jornada contra San Lorenzo en el Bajo Flores.

Sin novedades por Eric Ramírez

Tras el partido contra Talleres, en zona mixta el delantero de Gimnasia volvió a hablar sobre su situación contractual con el club. ya que el vínculo termina a finales de junio. Eric Ramírez sorprendió con las declaraciones que parecían un adiós: “Estoy esperando que me respondan la propuesta los dirigentes, que Pellegrino llame a mi representante. Si no me responden, me quedará lo que reste del torneo”. Luego agregó: “Me parece que ya llega el fin en este semestre”.

Han pasado varios días de dichas declaraciones y hasta ahora no surgieron novedades, por lo que todo se maneja con mucho hermetismo tanto desde Calle 4 como desde el jugador. También hay versiones cruzadas respecto a estos ofrecimientos, pero lo cierto es que no han llegado a un acuerdo y todo parece indicar que la Perla está cada vez un pasito más lejos de seguir vistiendo la camiseta albiazul.