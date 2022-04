F1: la acción en Australia no arrancó pero hay varias novedades

Luego de dos años sin acción en Australia por la pandemia del coronavirus, la Fórmula 1 volverá al Albert Park el próximo fin de semana. En esta oportunidad, en la carrera habrá un récord en la cantidad de zonas de DRS (Drag Reduction System o “sistema de reducción de arrastre”), ya que si bien la mayoría de los circuitos que visita la F1 habitualmente tienen entre dos y tres zonas de DRS, para el fin de semana próximo en tierras australianas, el total se ampliará a cuatro, lo que implica un récord absoluto en la máxima categoría.

Según trascendió en los últimos días, las zonas serán entre la última y la primera curva, la segunda y la tercera, las curvas 10 y 11 al igual que siempre. Sin embargo la novedad será entre las curvas 9 y 19, debido a que se quitó la chicana que había en ese sector, prácticamente el sector es una recta desde la 8 hasta la 9 y los pilotos podrán activar el DRS. Cabe destacar, que hasta ahora, el trazado australiano siempre había contado con tres zonas de DRS, ubicadas entre la última y la primera curva, la segunda y la tercera y, por último, entre los giros 10 y 11, las cuales seguirán manteniéndose presentes en la edición de este 2022.

Pese a esta noticia que refiere a lo estrictamente automovilístico, en las últimas horas surgió una novedad que no fue bien recibida por los australianos. En este orden de situaciones, trascendió que el cantante británico Robbie Williams demandó al Gran Premio por la cancelación a último minuto de su show en 2020. Junto a Williams, Miley Cyrus y The Veronica’s fueron contratados para cantar durante el fin de semana de Fórmula 1 en Australia, pero nada de eso sucedió y así las cosas, desde World Touring Melbourne sentenciaron que la cancelación repentina no cumplió con las obligaciones de Australian Grand Prix Corporation.

Sebastian Vettel se prepara para volver

Tras haber contraído coronavirus, el piloto alemán tetracampeón del mundo regresará en la tercera fecha. Previo a su resultado positivo de Covid-19, que se produjo después de la prueba oficial de pretemporada en Baréin, Vettel contó sobre el desafío de manejar el Aston Martin AMR22. En este sentido, el piloto de 34 años afirmó: “Se maneja de diferente modo. Estoy jugando con los estilos de conducción y lo que puedo hacer. Del mismo modo, estamos jugando con el auto y tratando de resolver algunos problemas que tenemos”.