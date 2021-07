El Lobo, entre el torneo y el mercado de pases

Con algunas pequeñas dudas, hoy a partir de las 9:30 en Estancia Chica los jugadores del Lobo tendrán la última práctica de cara a la segunda fecha de la Liga Profesional contra Racing en Avellaneda. Con dos cambios obligados por las lesiones de Johan Carbonero y Germán Guiffrey, se le sumarían otras dos modificaciones por cuestiones futbolísticas, ya que saldrían Brahian Alemán y Sebastián Cocimano, que no tuvieron un buen partido frente a Platense.

Matías Pérez García, Maximiliano Coronel, Manuel Insaurralde y Nicolás Contín serían los cuatro cambios para enfrentar a la Academia en el Cilindro mañana por la tarde. Pérez García ocuparía la banda izquierda en lugar de Carbonero, mientras que Insaurralde jugará de doble cinco al lado de Harrinson Mancilla, y Matías Miranda pasará a ser el enganche del equipo. Por su parte, Franco Torres seguiría siendo titular pero haciendo la banda de derecha a comparación del último encuentro donde fue segunda punta con Sebastián Cocimano.

De esta manera, hoy se definirá este posible equipo que sería: Rey; Gerometta, Fratta, Coronel, Melluso; Mancilla, Insaurralde; Torres, Miranda, Pérez García, y Contín. A pesar de esto, Nicolás Colazo y los propios Alemán y Cocimano siguen dando pelea para quedarse con su lugar.

Holgado está cada vez más cerca y se sigue buscando a Pratto

Rodrigo Holgado en las próximas horas podría sellar su llegada a Gimnasia y convertirse en el octavo refuerzo para el equipo en este mercado de pases. El propio delantero le adelantó a este multimedio: “Estoy esperando hasta que se defina al 100%, sé que van muy bien las negociaciones”. Hoy se podría aprobar el permiso de trabajo y todos los papeles de migraciones para que se definan los últimos detalles entre los clubes y en lo posible que Holgado viaje al país el lunes y a partir de allí que haga siete días de aislamiento preventivo.

Además de esto, se sigue negociando por Lucas Pratto a quien igualmente no le cayeron muy bien las declaraciones de la dupla técnica, que no se mostró muy entusiasmada con la llegada del ex River Plate pero a pesar de eso, el Oso continúa con la predisposición de escuchar todas las ofertas y darle la oportunidad al Lobo de negociar con su representante.

De esta manera, el Mens Sana busca darle un punto final al mercado de pases lo antes posible para enfocarse de lleno en el torneo, así que con estos dos delanteros y una posible incorporación en el mediocampo se daría la salida del Lobo en las negociaciones.