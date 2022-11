El Lobo, entre rumores e incertidumbre

Mientras el Lobo transita los días de vacaciones y todos los ojos comienzan a estar en la previa a la Copa Mundial de Fútbol en Catar, livianamente se empiezan a escuchar algunos nombres de cara al mercado de pases que será más que movido para el plantel albiazul. Pero también hay mucho clima de incertidumbre por lo que serán las elecciones.

Noviembre es un mes que importante para Gimnasia porque el martes que viene será la Asamblea del Lobo, que tiene una deuda de más de 10 millones dólares y el último año tuvo un déficit de 500 millones de pesos, pero también se suma que el fin de semana del sábado 26 o domingo 27 habrá elecciones presidenciales.

Por eso mismo, esto es la razón de porque hay tanta incertidumbre respecto a las posibles renovaciones que se vienen charlando en estos últimos días, quiénes se irán y las caras nuevas que podrían llegar. En cuanto a las continuidades, las intenciones claras son renovar el contrato de Cristian Tarragona, Rodrigo Rey, Nicolás Colazo y Oscar Piris, como así también hacer uso de la opción de compra por Agustín Cardozo que ronda el millón de dólares.

Sin embargo, y a pesar de que las charlas comenzaron hace tiempo, la realidad marca que es muy difícil que la actual Comisión Directiva arregle por sí o por no esto, debido a las elecciones. De allí nace la queja que emitió Néstor Gorosito en Twitter. Hasta que no pasen los comicios y se defina si sigue la actual Comisión Directiva, que está muy complicada para armar la lista y presentarse, o llega un nuevo presidente, no habría novedades muy concretas para Pipo.

Lo mismo sucede con las caras nuevas. Esto se debe a que se averiguaron condiciones por dos jugadores como Cristian Lema o Nicolás Valentini, centrales a los cuales se les termina el contrato en Newell’s y vuelve a Boca luego del préstamo en Aldosivi respectivamente, pero todavía no se avanzará.

Por lo tanto, será muy difícil que haya caras nuevas cuando los entrenamientos comiencen en diciembre, pero sí que seguirá gran parte del plantel ya que los contratos se vencen en finales de año y todos son jugadores del Tripero hasta el 31 de diciembre.

Lo que sí está resolviendo Gorosito y su cuerpo técnico es la decisión acerca de quiénes serán tenidos en cuenta o no respecto a los que vuelven de sus préstamos y por ahora hay dos jugadores, como Maxi Comba y Rodrigo

Holgado, que están más afuera que adentro. Mientras tanto, algunos de los pibes sí tendrían lugar para pelear en el 2023, que lo tendrá al Mens Sana con triple competencia, al menos en el primer semestre.