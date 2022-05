El Lobo entrena y piensa en un cambio

El plantel de Gimnasia se entrenará en la mañana de hoy donde seguirá transitando esta larga semana de entrenamientos ya que lo hará hasta el sábado, debido a que el partido contra Newell’s está pactado para el domingo a la tarde. De esta manera, el Lobo empezó las prácticas el lunes y todavía quedan bastante días para que Néstor Gorosito defina el equipo, aunque en principio no habría muchas modificaciones porque están todos en condiciones de jugar sin expulsados ni lesiones. Sin embargo, hubo regresos y eso pone una pequeña duda en la cabeza del entrenador.

Esto sucede porque Matías Melluso y, en menor medida, Germán Guiffrey ya están en condiciones de volver para enfrentar a la Lepra, por lo que la continuidad de Nicolás Colazo todavía no está asegurada en el lateral izquierdo. Luego, con el resto del 11 no habría dudas, siempre y cuando no sucedan imprevistos en el resto de los entrenamientos de la semana.

Entre hoy y mañana Gorosito va a parar el primer equipo para enfrentar a los rosarinos y de esta manera se verá qué sucede en la defensa, ya que para el entrenador, Melluso es el lateral izquierdo pero debe estar al 100% para estar desde el inicio.