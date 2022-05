Un triunfo con los dientes apretados

A paso firme y con el Bolso llenó de ilusiones. En un encuentro típico de Copa Libertadores entre dos instituciones con mucha historia en el torneo continental, Estudiantes fue el ganador. Nacional le estaba complicando la noche al Pincha, pero el equipo uruguayo se durmió en un lateral, Leonardo Godoy desbordó con picardía y metió un buscapié al corazón del área que terminó en gol luego de una carambola y un zurdazo de la figura, Manuel Castro.

Así, el Pincha destrabó un partido que se le presentó incómodo y quedó virtualmente clasificado a octavos. Además, podría asegurarse la continuidad en el certamen esta misma fecha, ya que si Bragantino no le gana a Vélez, quedará confirmado su boleto a octavos de la Copa Libertadores

En cuanto al trámite del partido, el Bolso utilizó la misma estrategia que el duelo de ida, con Yonatan Rodríguez y Carballo presionando a Zuqui para que Estudiantes no tenga con espacios al cerebro del equipo. Los de Repetto, con más posesión de pelota pero sin profundidad, solo en un centro de Trezza que se desvió en Mas exigió a Andújar que descolgó la pelota en el segundo palo. Estudiantes sin claridad fue más punzante y de entrada Díaz con un zurdazo complicó a Sergio Rochet. Luego a los 16 minutos un tiro libre de Zuqui encontró la cabeza de Rogel y Rochet la sacó abajo contra el palo. A los 26 minutos se repitieron los protagonistas y Rochet volvió a responder ante un remate de Díaz. En el minuto 40 Godoy aceleró, llegó hasta el fondo, centro atrás, la tocó Díaz, y Castro de zurda le cambió la dirección a la pelota, que se desvió en el camino para conseguir el triunfo parcial.

En el complemento la tónica no cambió, aunque hubo una polémica sobre el final por una mano de Noguera en el área. Los uruguayos pidieron penal, pero Roldán decidió no cobrarla. De esta manera, con inteligencia el León se llevó la victoria y quedó líder del Grupo C en completa soledad, con 10 puntos. Y en esta semana, puede lograr la clasificación en caso de que Bragantino (4 puntos) y Vélez (1) empaten. Como el elenco brasileño tiene que jugar con Nacional (4), a falta de dos jornadas, el Pincha se quedaría virtualmente mínimo con el segundo puesto. En caso de que haya un ganador en el duelo que completa la cuarta jornada, al Albirrojo le alcanzaría con un empate en la próxima ante Bragantino para sellar su pase a octavos.

Síntesis

Estudiantes : Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Gustavo Del Prette; Mauro Boselli y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Nacional (Uruguay): Sergio Rochet, José Rodríguez, Leo Coelho, Nicolás Marichal y Leandro Lozano; Yonatan Rodríguez y Felipe Carballo; Brian Ocampo, Manuel Morzeglio y Alfonso Trezza; Emmanuel Gigliotti. DT: Pablo Repetto.

Goles: 40´ Manuel Castro (Est)

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Estadio: UNO de La Plata.