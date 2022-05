Gimnasia volvió a entrenarse con la clasificación como objetivo principal

En la mañana de ayer Gimnasia retomó los entrenamientos con una sonrisa de oreja a oreja. Esto se debe a lo que fue la go­leada por 6 a 0 ante Patronato y al sueño de la clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga que está más latente que nunca.

En este sentido, y tomando en cuenta que con total seguridad se confirmará que el partido frente a la Lepra se disputará el domingo, Néstor Gorosito ordenó una práctica distendida en la que priorizó la parte física por sobre la futbolística, pese a que claro está la pelota se hizo presente.

En el comienzo el plantel albiazules realizó los clásicos movimientos de activación, luego de la entrada en calor. Acto seguido los titulares y futbolistas que sumaron minutos en Paraná realizaron trabajos regenerativos a la orden del preparador físico.

Acto seguido la actividad se trasladó a la cancha número 2 del predio de Estancia Chica. Allí, bajo la atenta mirada de Pipo Gorosito, el Lobo realizó trabajos con pelota en grupos divididos, organizados en ejercicios de control y pases receptivos.

Por último, el entrenamiento culminó con trabajo de fútbol reducido en grupos, donde el entrenador se enfocó en la posesión, retención y presión de sus dirigidos para, de este modo, dar concluida la primera jornada de trabajo de la semana.

Melluso trabajó a la par, ¿llega?

Una grata noticia recibieron Néstor Raúl Gorosito y Gimnasia en lo que fue el entrenamiento matutino de la jornada de ayer. Sucede que, como bien adelantó el diario Hoy en su edición de ayer, Matías Germán Melluso pudo trabajar a la par del resto de sus compañeros sin inconveniente alguno.

El lateral izquierdo trabajó como uno más del grupo. Claro está que Melluso no realizó los trabajos regenerativos de aquellos que fueron parte de la partida ante Patronato, pero estuvo a las órdenes de Gorosito en el segundo bloque de trabajos, donde el entrenador ordenó trabajos con pelota y también en el táctico ofensivo y defensivo del cierre de la jornada.

Todo indicaría que de no mediar inconvenientes el defensor volvería a meterse en el 11 inicial. De esta manera el ingreso de Matías Melluso por Nicolás Colazo asomaría como el único cambio que tiene en mente Néstor Gorosito para recibir a Newell’s en el Bosque por la última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Cabe destacar que la decisión no será tomada sin antes escuchar el aval del cuerpo médico albiazul, puesto que si bien es una final el partido ante la Lepra, Gorosito no quiere quedarse sin la posibilidad de poder contar con Mellu en un eventual cruce de cuartos de final, que hasta el momento no se descarta que sea ante el clásico rival de toda la vida.

Lo único concreto hasta el día de hoy es que si Gimnasia logra clasificar a la instancia de cuartos de final, su cruce será indefectiblemente en condición de visitante. Ya que el primer y segundo puesto solo se lo disputarán Racing y River. Por su parte, el Lobo sabe que siendo cuarto, visitaría al Pincha, y si es tercero debería medirse ante Boca en la Bombonera.

La Chironeta clasificó a cuartos: ¿espera por el clásico?

Ayer inició a pura sonrisa y alegría para Gimnasia. No solo que la Primera está expectante a la espera del duelo ante la Lepra para definir su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, sino que la Reserva conducida técnicamente por Sebastián Ariel “Chirola” Romero ayer debía estar expectante a lo que sucediera entre Platense y Argentinos, ya que de llegar buenas noticias la clasificación estaría asegurada.

Y llegaron. Solo servía un resultado de dos, puesto a que ambos equipos estaban en juego por la clasificación a la rueda de 8 mejores equipos. Y se dio, el selectivo de Argentinos ganaba 1 a 0 pero Platense lo amargó a 10 minutos del final y con el 1 a 1 Gimnasia aseguró su clasificación.

De este modo, ya ni los mencionados anteriormente, ni San Lorenzo podrán alcanzar al selectivo del Lobo, que parcialmente se ubica cuarto en la tabla de posiciones de la Zona 1. Los dirigidos por Chirola Romero acumulan 22 puntos, producto de 7 victorias, 1 empate y 5 derrotas. Cabe destacar que el selectivo Mens Sana sufrió varias bajas, entre ellas Benjamín Domínguez, Tomás Muro e incluso Alan Lescano. Por eso en las últimas fechas dejó escapar puntos que pusieron en riesgo su clasificación.

Pero vale destacar que el equipo en ningún momento renunció a su identidad e idea de juego. Hoy por hoy deben definir si pasan cuartos o incluso tienen posibilidad de pasar terceros. Pero vale destacar que ocupando la cuarta posición de la tabla, al día de hoy enfrentaría a Estudiantes en City Bel. Sí, en Reserva también se palpita el clásico.