El Lobo le apunta a San Lorenzo con dos bajas más

A pesar de que estaba programado el entrenamiento para las 7.00 de ayer, finalmente por un cambio de último momento la vuelta a los entrenamientos fue por la tarde en Estancia Chica. De esta manera, se comenzó a definir el posible equipo que saldrá a la cancha mañana en el Nuevo Gasómetro.



El regreso de Paolo Goltz está casi confirmado ya que evolucionó muy bien en los últimos entrenamientos y casi no existe dolor en su muslo derecho. Allí fue donde se le formó el edema en el comienzo del partido contra Banfield. La duda de quién saldrá está en el mediocampo entre José Paradela y Matías Pérez García.



Tras el entrenamiento de ayer a la tarde, se dieron a conocer los hisopados que se habían hecho antes de las actividades en Abasto y los resultados arrojaron que Lucas Licht y Sebastián Cocimano dieron positivo aunque son asintomáticos y se encuentran aislados bajo la supervisión de los médicos.



El que seguramente no será parte es Matías García ya que tiene acordada su venta al Juárez FC de la Liga Mx y por ahora la idea es que no dispute ninguno de los dos partidos restantes, aunque la última decisión es del jugador.



Teniendo en cuenta todo este panorama, si no surge nada raro en el entrenamiento matutino de hoy y las actividades que habrá el lunes por la mañana, el probable equipo sería: Jorge Broun; Leonardo Morales, Paolo Goltz, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Víctor Ayala, Harrinson Mancilla; Eric Ramírez, Matías Pérez García/José Paradela, Matías Miranda; Nicolás Contín.

Problemas en el Ciclón



El equipo de Mariano Soso tiene varias bajas ya que Alexis Sabella sufrió un inconveniente estomacal, Víctor Salazar está expulsado y Gabriel Rojas, Franco Di Santo, Julán Palacios y Lautaro López Kaleniuk dieron positivo en Covid-19. Mientras que los hermanos Romero llegaron tarde al entrenamiento del viernes y estuvieron aparte del plantel, aunque jugarían contra el Lobo ya que en la práctica de ayer formaron parte del ensayo.



Por lo tanto el posible once de San Lorenzo sería: Fernando Monetti; Francisco Flores, Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Bruno Pittón; Óscar Romero, Diego Rodríguez, Juan Ramírez, Ángel Romero; Nicolás Fernández y Alexander Díaz