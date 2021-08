El Lobo se entrena y piensa en cambios para enfrentar a River

El Lobo se entrenará en la tarde de hoy para definir todo de cara al partido de mañana contra River en el Juan Carmelo Zerillo, donde será un encuentro más que importante para el futuro de Gimnasia y la dupla técnica al mando del equipo. Por eso mismo, a partir de las 15, el plantel tendrá el último ­entrenamiento de la semana donde se van a definir algunas modificaciones respecto al equipo que jugó contra Argentinos Juniors.

En primer lugar, Manuel Insaurralde está expulsado y Luis Miguel Rodríguez entraría por el ex San Lorenzo, para que Matías Miranda pase a hacer el doble cinco con Harrinson Mancilla. El presente de Miranda no es el mejor pero Leandro Martini y Mariano Messera siguen confiando en el juvenil ya que es uno de los pocos que no ha salido del once inicial y por el momento sigue con las oportunidades para demostrar su potencial. El Pulga respondió bien frente a Argentinos y por eso mismo en este partido importante estaría en el once inicial para empezar a sumar más minutos con la Albiazul.

Luego, en la defensa, Maximiliano Coronel hoy tendrá la última evaluación pero si responde bien como ayer estará en la zaga central junto a Germán Guiffrey, mientras que Leonardo Morales pasaría al lateral derecho y Francisco Gerometta, que está teniendo un nivel bajo, esperaría su chance en el banco de suplentes. Eric Ramírez salió con una molestia el miércoles pero ya se encuentra bien del tobillo y seguiría en el once tras el gol en Copa Argentina.

El Tripero tendrá un encuentro muy difícil no solo por el rival sino también porque tiene que cambiar la cara respecto a los últimos partidos, sumado a las dudas que tienen varios dirigentes e hinchas respecto a la continuidad de la dupla técnica. En ese contexto, se espera un cambio de timón en cuanto al juego y a la actitud a la hora de encarar el partido contra el Millonario.