La historia de “la última cena” y los apóstoles arrepentidos de Estancia Chica...

Luego de la eliminación en la Copa Argentina, sumado a la derrota en Santa Fe, la espiral de críticas hacia la dupla técnica de Gimnasia fue creciendo, a tal punto que ayer circuló un plan estratégico que tiene a mano la dirigencia en caso de que el equipo mañana no pueda ganarle a River en el estadio del Bosque.

De acuerdo a lo informado por una calificada fuente de la dirigencia, cuya identidad será reservada, no está descartado que la semana que viene puedan empezar a dirigir al equipo (aunque de forma interina hasta fin de año) Gabriel Perrone con Jorge San Esteban como ayudante de campo, y Gustavo Pauluk y Gabriel “Chino” Romero. De todos ellos, tanto San Esteban como Romero no estarían muy convencidos en sumarse a un eventual cuerpo técnico de Primera, ya que acumulan muchos años trabajando como empleados del club, en estructuras más “tranquilas” como las divisiones inferiores, en donde el futuro laboral no depende exclusivamente de un resultado. Serían parte del grupo de los “apóstoles de Estancia Chica” que esperan el resultado de “la última cena” que podría darse esta noche con un contacto entre los dirigentes y la dupla para definir los pasos a seguir.

Muy por lo bajo se deslizó la intención de una parte de la dirigencia de convencer a Martini y Messera de que sean ellos los que comuniquen la decisión de no seguir en el caso de que mañana el equipo no muestre una respuesta contra el Millonario. En tal sentido, sería Martini el que menos convencido está de dicha posibilidad, y Mariano Messera el que más afectado está por la situación.

Cabe recordar que Gustavo Pauluk ya formó parte del cuerpo técnico de Gabriel Perrone en el pasado.

Rondina se negó a negociar

Durante las últimas horas, el empresario Alex Rodríguez le ofreció al extécnico de Arsenal, Sergio “Huevo” Rondina, iniciar una gestión con la dirigencia de Gimnasia para acercarlo al club. Este diario pudo saber que el ex-DT de Arsenal rechazó tal ofrecimiento por entender que primero el club debe resolver el futuro de Leandro Martini y Mariano Messera. ¿Acaso habrá sido este el motivo por el cual la dirigencia adelantó una “reunión” con la dupla para comunicar de forma anticipada cuál es la decisión después del domingo?

Por lo pronto, en el caso de que el equipo no gane mañana, no se descarta un interinato de Perrone hasta tanto poder empezar a negociar con otro entrenador.