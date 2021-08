Zielinski: "Cuando no se puede ganar, es bueno no perder"

Esta tarde el Pincha igualó 1-1 ante Banfield en su visita al estadio Florencio Sola y rescató un punto valioso de cara al final del campeonato. Se puso en ventaja con un gol tempranero de Manuel Castro y sufrió un gol de tiro libre de Jesús Dátolo.

En ese sentido, Ricardo Zielinski destacó en el inicio de la conferencia de prensa: "Es difícil cerrar los partidos, Banfield no se entregó y por momentos jugó mejor en el segundo tiempo. Ellos terminaron mejor el partido, nos equivocamos en una pelota simple y en líneas generales se hizo lo correcto".

"Siempre sirve sumar, no vamos a ganar todos los partidos y por lo que jugamos es justo el empate. Independientemente de querer ganar siempre, cuando no se puede ganar, es bueno no perder", reafirmó.

Sobre el arquero del Pincha, Zielinski destacó: "Mariano (Andujar) tuvo una noche muy buena y nos equivocamos en una pelota muy simple en el primer palo, ellos lo empatan en una jugada evitable y después tenemos un gran arquero que aparece en los momentos importantes".

Sobre el rival, dueño de casa, expresó que: "No me parece que Banfield nos haya superado en toda la cancha, tuvimos momentos buenos y malos, pero el empate le va bien al partido. A Estudiantes siempre le ha costado en esta cancha que es muy difícil".

También, el entrenador reconoció que: "El gol, después el apagón y los veinte minutos de espera lo convirtió en un partido raro".

Acerca de los refuerzos que suman minutos desde su llegada y estuvieron presentes hoy, concluyó que: "Los jugadores que han venido, no vinieron en las mejores condiciones. Ellos vienen de no jugar, estamos reorganizando el equipo y al principio cuesta".

"Por lo general trato de no opinar de los árbitros, ellos tienen otro punto de vista y trato de que no sean una excusa. Se equivocó para los dos lados e influyó en el resultado", cerró Zielinski.