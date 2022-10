El Lobo tomó una decisión con varios juveniles

Finalizado el campeonato de Reserva durante el fin de semana, los encargados de las juveniles del Lobo tomaron una decisión acerca del futuro de los 17 chicos de categoría 2001 y 2002 que tenían que firmar su primer contrato profesional o de lo contrario iban a quedar libres. Gabriel Perrone, que es el actual coordinador y a quien se le vence el contrato en diciembre, dialogó durante todo este año junto al cuerpo técnico de Reserva de Sebastián Romero y Nicolás Cabrera, como así también con Néstor Gorosito y los dirigentes, para hacer un análisis de lo hecho.

Por eso mismo, con la temporada consumada y tras hacer un estudio de lo que ha sido el año, de las pretensiones que tiene el cuerpo técnico de Primera y la necesidad o no de tener futbolistas en ese puesto, solo 4 de los 17 jugadores van a estampar su firma; por lo que el resto quedó en libertad de acción y buscarán un nuevo club para cumplir con su sueño. Desde Gimnasia argumentaron que en años anteriores se firmaron muchos contratos para chicos que luego no llegaron a Primera y estuvieron rondando entre varios préstamos, por lo que no querían que esto sucediera y hasta se dialogó con otros equipos de diferentes categoría para encontrarles un lugar.

Vale recordar que, además, hay 14 futbolistas que vuelven de sus préstamos para ser evaluados y sumados a los jugadores que ya componen el plantel de Primera como así también los refuerzos que quiere Pipo. Perrone tomó la decisión conjunta de no seguir aglomerando gente con el plantel profesional y que los chicos tengan el tiempo necesario hasta diciembre de buscar nuevos clubes. Así, Francisco Verga (arquero 2001), Zago Zegarra (extremo 2001), Alexis Steimbach (mediocampista 2002) y Franco Silva (extremo 2002) serán los cuatro que sí firmarían su primer vínculo profesional.

Los que no continúan

(2001): Jorge Benítez | Valentín Jouglard

Manuel Pagano

(2002): Juan Cruz Segobia |Nelson Dávalos

Matías Valenti | Nicolás Gutiérrez

Diego Mastrángelo | Nazareno Palavecino

Dylan Godoy | Santiago Ortuño

Elías Mones Cazón | Alex Aramallo