El Lobo y el Pincha ponen primera

Con el objetivo de seguir en la preparación de cara al nuevo torneo, Gimnasia y Estudiantes cerrarán la segunda semana de entrenamientos con un amistoso frente a Argentinos Juniors y frente a Vélez, respectivamente. El Lobo jugará a partir de las 9.00 en el Estadio Diego Armando Maradona, donde habrá un partido para titulares y otro para suplentes. Respecto al posible once, Leandro Martini y Mariano Messera no han probado ningún equipo en específico, ya que hay algunas piezas claves que no estarán a disposición.



Por el lado del Pincha, el encuentro será en Uno a partir de las 10 horas. Hasta ayer el partido se iba a jugar en la Villa Olímpica del Fortín; pero, por prevención a raíz de la lluvia pronosticada, se decidió cambiar al estadio de 1 y 57.



Frente al equipo de Mauricio Pellegrino, Ricardo Zielinski tendrá su primer partido para ir moviendo las piezas y tratar de cambiarle la cara al plantel, luego de la pálida actuación en la Copa Diego Armando Maradona. El Ruso, quien ha programado una pretemporada intensa hasta el momento, quiere empezar a marcar su huella y su identidad que ha logrado en estos equipos.



Ninguno de los dos equipos tendrá refuerzos a disposición para los amistosos; ya que Fabián Noguera todavía no fue presentado en el León, y el conjunto Tripero todavía no tuvo incorporaciones. Por último, ningún encuentro será televisado, por lo tanto las novedades se darán mediante la prensa oficial de los equipos platenses, o posteriormente se podrán ver los goles mediante compilados por diferentes señales de TV.