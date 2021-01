Semana movida para el mercado Tripero

Ya sin Jorge Broun y Matías García, dos piezas claves del equipo en la última Copa Diego Armando Maradona, ahora Gimnasia está atento a qué sucede con Paolo Goltz. Mientras, hoy podría llegar una oferta de un equipo argentino por José Paradela.



Por el arquero y el mediocampista, el Lobo recibirá aproximadamente más de 500.000 dólares y solo buscará reemplazo por Fatura.



Colón, por ahora, solo piensa ofrecer 200.000 dólares por el defensor, aunque a la dirigencia de Gimnasia no le seduce para nada esa cifra. Además, espera que el equipo santafesino la aumente, pero el Sabalero no está en buen presente económico.



Lo que le juega en contra a Gimnasia es el deseo del ex-Boca para irse, como también la posibilidad del retiro donde allí el Lobo se queda sin el pan y sin la torta. Por eso mismo, Patronato, que la semana pasada se contactó pero no estuvieron cerca en los números, ahora afirman en Entre Ríos que el Patrón estaría dispuesto a desembolsar un poco más de 250.000 dólares. Esto se debe a que saben que Goltz necesita estar por esa zona del país por temas familiares.



Así los días siguen pasando y Leandro Martini y Mariano ­Messera no tienen la certeza de lo que sucederá con un referente y jugador clave de su equipo. Pero de a poco la dirigencia comenzó a sondear a Cachila Arias, como anticipó el diario Hoy, y el uruguayo ya está al tanto, aunque también tiene sondeos de Peñarol de Uruguay.

¿Vienen por Paradela?



A esta situación se le suma que Talleres está buscando reemplazante de Tomás Pochettino y Paradela sería el nombre apuntado por Alexander Medina. Hasta ahora no sonó el teléfono de Gabriel Pellegrino, pero en calle 4 saben que en las próximas horas podrían llegar los primeros contactos formales para saber cuánto pretende el Lobo por el nacido en Quiroga.



Además, Gimnasia cuenta con el 80% del pase, ya que el 20% restante le pertenece a Rivadavia de Lincoln, club de donde vino el mediocampista años atrás. La cláusula que le pusieron en el Mens Sana es de 9.000.000 de dólares, pero saben que esa cifra es imposible para el fútbol argentino. Están dispuestos a escuchar qué es lo que ofrece el Matador, ya que puede ser una oferta buena porque suele tener una billetera abundante. Además, recibió dinero por la venta de Pochettino al fútbol estadounidense.

Igualmente, desde la dirigencia Tripera están a la espera de una oferta de un equipo del exterior que contactó días atrás sobre la situación del número 26.