Perrone es el nuevo coordinador

En la tarde de ayer, Gabriel Perrone pasó por la Sede Social de calle 4 y firmó su vínculo como coordinador de juveniles de Gimnasia tras la salida de Marcelo Ramos. Luego de ciertas vicisitudes, primero parecía que el candidato era Fabio Radaelli. Por diferencias en la Comisión Directiva, hubo otros miembros que se reunieron con Víctor Bernay aunque finalmente Perrone será quien ocupe el cargo.



Radaelli era el objetivo de Jorge Reina pero a algunos dirigentes de peso no les gustó esa opción del actual coordinador de Aldosivi. Por esta razón, se contactaron con Bernay quien estuvo cumpliendo esa función en Cerro Porteño hasta hace poco tiempo. Luego de allí por esto y varias cuestiones más llegó la renuncia del vicepresidente Reina y cuando parecía que todo estaba encaminado para que el exayudante de Troglio sea el coordinador, el silencio se hizo el protagonista principal.



Durante algunos días no hubo palabras oficiales, hasta que se reconocieron los contactos con el yerno de Griguol (el entrenador de la Cuarta División de River). Hasta hace días atrás no hubo ninguna reunión y sólo llamados telefónicos pero tras otras charlas la dirigencia convenció a Perrone de que renuncie a su cargo en el Millonario. Así, volverá al Tripero como en las viejas épocas con Timoteo.



Además de esto, también en ese mismo lapso de tiempo llegó la negativa de Bernay quien prefirió quedarse en su Concordia natal para solucionar unos temas personales y así no hacerse cargo de ningún trabajo en el corto plazo. A esto se le suma todo lo que sucedió antes entre las peleas de los dirigentes y renuncias lo que lo hizo convencer del todo.



Por eso mismo, en la tarde de ayer se firmó el vínculo por un año aunque falta la oficialización del Lobo. Perrone además contó con el aval de Mariano Messera y Sebastián Romero quienes lo conocen muy bien al igual que otros entrenadores de las juveniles como Jorge San Esteban, Toto Hernando y Lucas Lobos.



Así a la brevedad comenzará la era Perrone en las juveniles donde se volverán a los trabajos, habrá charlas con los entrenadores. De a poco, se empezará a llevar a cabo el proyecto que tiene el extécnico para el Semillero Tripero.