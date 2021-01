En la NBA, Facundo Campazzo es la sensación del momento

Comienza a notarse el mejor momento de Denver Nuggets desde la llegada del cordobés Facundo Campazzo. El argentino que completó 17 partidos en la liga más importante del básquet mundial, ingresó 10 minutos en la victoria de su equipo ante Miami Heat por 109 a 82. Fue el mejor partido que disputó Denver, en lo que va de la temporada, para alcanzar así el quinto triunfo al hilo que le permite acomodarse en la tabla de la Conferencia Oeste.



El base argentino, ex Real Madrid, no anotó puntos; pero aun así demostró estar a la altura del gran nivel de juego con un tapón defensivo que se robó toda la atención. Fue su primera tapa en la NBA y se la hizo al joven nigeriano Precious Achiuwa, de 2,06 metros de altura, cuando promediaban los primeros segundos del segundo cuarto.



Campazzo continuó aportando en el juego colectivo, donde no desentonó y repartió asistencias; como también colaboró en la defensa con robos. En los minutos que tiene en cancha, el número 7 juega y hace jugar.



Sólo el goleo puede calificar como una de las materias pendientes para Facu, que falló un tiro de dos puntos y tres intentos de triples. Es el quinto juego, de los 17 en que disputó, en el que no sumó puntos. Además, tiene un ­promedio de 3,6 unidades por juego. De todas formas, la adaptación a la NBA no parece traerle complicaciones, y su entrenador Michael Malone parece estar conforme con su rendimiento.



La sensación de Campazzo rápidamente se hizo eco en las redes sociales, donde la mayoría de los usuarios argentinos llevan la iniciativa de la campaña para que el jugador forme parte de el All-Star Game que organiza la NBA. Es por eso que su apellido fue tendencia durante gran parte del jueves en Twitter, porque los argentinos están emitiendo su voto. La manera más sencilla, mediante la red social de los 280 caracteres, es utilizando el #NBAALLSTAR acompañado del nombre completo del cordobés. La otra es ingresando al sitio oficial y seleccionándolo junto a los otros favoritos.



De todas formas, es prácticamente imposible que Campazzo llegue a quedar convocado, por que los votos de los aficionados componen el 50% en la elección de los quintetos titulares.



Mientras que los de periodistas y los propios jugadores equivalen un 25% cada uno. Lo innegable es que el argentino de 29 años cuenta con el apoyo incondicional del público nacional, tal es así, que la pasión llevó al descontento de los usuarios con la franquicia Denver Nuggets, quienes exigieron un cambio en la decisión de postular a su figura Nikola Jokic y que le dieran el lugar a Facu.