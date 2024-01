El Lobo y la primera prueba del 2024

A partir de las 21:00 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, el Lobo tendrá su primera prueba en este 2024 para tener su presencia en el torneo Serie Río de La Plata. Este duelo tendrá el encuentro de los 90 minutos y penales en el caso de que persista la igualdad. El ganador levantará una copa ya que no hay un torneo triangular y el partido entre Gimnasia y San Lorenzo es a parte, por lo que también allí el lunes habrá un premio para el que gane entre los equipos argentinos.

Después de mantener la categoría en la Liga Profesional y con el respiro que eso trajo, el elenco de Leonardo Carol Madelón tuvo bajas pero también altas, por lo que varias de estas caras nuevas tendrán minutos en la noche de hoy. Vale recordar que con el correr de los días en la estadía en Montevideo desde el domingo hasta el miércoles se fueron sumando jugadores y por eso no todos tendrán la misma cantidad de minutos o mismo algunos podrían no jugar, como por ejemplo Juan de Dios Pintado y David Zalazar que esperan algunos detalles finales para poner la firma hoy o lo antes posible.

En el día de ayer el Tripero tuvo solamente turno matutino, después de tres días seguidos con actividad mañana y tarde, donde Madelón planteó un entrenamiento físico para terminar con un táctico de fútbol pensando en el probable equipo de esta noche que enfrentará al conjunto uruguayo. En ese sentido, hay chances de que el 11 titular sea en gran parte con futbolistas que están desde el primer día de la pretemporada y el grueso de eso sea con jugadores que jugaron el año pasado salvo Gustavo Canto, que fue uno de los primeros refuerzos, y Zalazar, si puede, por una de las bandas.

En Uruguay buscan solucionar el problema con Rodríguez

A pesar de que está todo avanzado y casi cerrado para que Yonathan Rodríguez sea refuerzo de Gimnasia, un problema de último momento hace que la novela se estire unos días más hasta que las dos partes encuentren la solución. Esto sucede porque la dirigencia tripera tiene un impedimento burocrático a nivel país para transferir el dinero de la compra del 50% del pase al mediocampista, quien no tiene club.

Al no pertenecer a una institución, una asociación civil tiene cierto límite de dinero para transferir a una persona particular en el exterior y por eso se busca el mecanismo para arreglar este problema pagando en partes ahora y después a medida que el ex-Nacional ya esté establecido en el país. En un momento este problema no estaba ya que el Lobo iba a recibir dinero de Peñarol por la venta de Rodrigo Saravia, pero parte del monto del Manya iba directo a Rodríguez allí en suelo uruguayo y no había ningún problema.

De esta manera, tanto el miércoles como el jueves Rodríguez estuvo en el hotel donde concentra el Tripero para hablar y conocer a Leonardo Madelón, pero también para dialogar sobre este tema con parte de la Secretaría Técnica que se encuentra en Uruguay y buscan solucionar este inconveniente. Hoy por la tarde llegará Mariano Cowen, quien también buscará destrabar esto para cumplir el deseo tanto de la dirigencia como del jugador que es vestir la camiseta azul y blanca.