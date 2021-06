El mal momento de Iker Casillas

Iker Casillas está atravesando un momento complicado en lo personal. El histórico arquero de la Selección Española y el Real Madrid destacó que atraviesa un complicado momento de salud, luego de separarse de su esposa, Sara Carbonero. Una fuerte crisis está pasando tras la ruptura.

"Necesito ayuda profesional", señaló el ex arquero en diálogo con la revista Deiz Minutos. Y agregó: "Estoy agotado física y mentalmente. Llevo muchas cargas a nivel familiar y estoy necesitando la ayuda de un profesional. Mientras mis peques estén bien y yo de salud, lo demás me la bufa. Quien me ha hecho daño, la pagará", finalizó.