El Muñeco está de vuelta: “Tenemos que recuperar el espíritu”

Marcelo Gallardo finalmente fue presentado como entrenador de River. La conferencia de prensa se llevó a cabo en la terraza de la tribuna San Martín, un espacio que se presentó este lunes también. El Muñeco respondió algunas preguntas y le dejó un mensaje a los hinchas. Además, prefirió no desarrollar tanto sobre el tema refuerzos. En primer lugar el presidente Jorge Brito realizó una introducción sobre un escenario en el que estaban los 14 trofeos obtenidos por el primer paso de Gallardo en el club y con una pantalla gigante que mostraba diferentes fotos de momentos en los que el Muñeco vivió en River. Luego le dio la palabra al flamante DT.

El evento arrancó con un recibimiento muy importante de los fanáticos que se acercaron a Alcorta 7597 para llevarse un gran recuerdo en sus retinas. Mientras el merlense ingresaba a la sala y se abrazaba con algunos dirigentes e ídolos del club, como Enzo Francescoli, Rodolfo D'Onofrio y Gabriel Rodríguez (el entrenador que lo formó en las divisiones inferiores), un grupo grande de gente riverplatense comenzó a entonar una canción reversionada que ya se había utilizado en su despedida contra Rosario Central en 2022. “Che, Muñeco, te queremos decir...”, rugieron, y cambiaron la parte que decía “no te vayas, pensalo una vez más” por “te esperamos en el Monumental”.

El encargado de abrir la conferencia de prensa fue el presidente Jorge Brito, quien le dedicó unas sentidas palabras antes de darle el pie. “Hoy es un día histórico para el mundo River, por el comienzo de la segunda etapa de Gallardo como técnico. Quiero agradecerle por haber tomado este nuevo desafío. Todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Es un año con una Copa Libertadores muy particular. Esperamos tener la final en nuestra casa. Te quiero agradecer enormemente, Marcelo”, marcó.

Napoleón, le devolvió rápidamente la pared: “Gracias a todos por estar presentes acá. Tenía mucho para decir, pero quiero tratar de ser breve. Yo siempre digo lo que siento. Y ahora siento muchísima emoción. Tengo sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui. Volver al club y recorrer el mundo River me hace sentir en casa”.

Acto seguido, fue contundente: “Tenemos que recuperar el espíritu de club y de equipo, hay que recuperar el deseo de seguir construyendo. Con nuestro CT vamos a dar el 100 por ciento de nuestras posibilidades. Si nos va muy bien a todos, vamos a ser felices”.