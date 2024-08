El “nuevo” Estudiantes de Domínguez

Reencontrarse con el triunfo y la regularidad. Estudiantes de La Plata obtuvo buenos resultados el año pasado que lo llevaron a ser campeón de la Copa Argentina y luego de la Copa de la Liga en el arranque de este 2024. Sin embargo, cuando un equipo es campeón, varios clubes posan sus ojos en los jugadores de ese equipo. Y así fue con el Pincha, que, tal cual afirmó el entrenador Eduardo Domínguez ene conferencia de prensa pospartido con Independiente, cambió 18 jugadores en menos de un año. Y en ese sentido, hoy por hoy Eduardo Domínguez busca su “nuevo” Estudiantes. Uno que le de seguridad en el rendimiento y en los resultados. Algo que por ahora no pudo conseguir en este segundo semestre.

“Está semana fue la primera que tuvimos larga y pudimos entrenar con (Santiago) Arzamendia, Luciano (Giménez), a (Gabriel) Neves lo tenemos afuera, tuvimos lesionados, hay que readaptarse a un nuevo equipo y conocernos, no es sencillo. Van a haber semanas buenas, otras que nos van a costar, el fútbol argentino se da con esa dinámica, en cinco puntos hay no sé qué cantidad de equipos. Va a ser uno de los torneos que menos puntos va a tener el campeón. Nosotros en ocho meses cambiamos 18 jugadores. Vamos a jugar bien un partido y otros nos van a costar”, expuso Domínguez luego de la dura derrota ante Independiente en el estadio Jorge Luis Hirschi. Una realidad que hasta el momento parecía no molestarle al entrenador pero que, a partir de la falta de regularidad de su equipo, no quiso ser el único responsable y le marcó la cancha a los dirigentes que en este mercado de pases no pudieron complacer todos su deseos.

Ahora el Pincha perderá a Santiago Ascacíbar por haber visto la roja en el último partido, pero podría recuperar soldados para viajar a Tucumán: “A Santiago Flores todavía le falta, a (Gabriel) Neves le duele mucho la mano, un día quiere incrementar el entrenamiento y se le inflama, le duele, habrá que esperar. Pablo es muy reciente. Esperamos tener a José Sosa y Federico Fernández a disposición”, contó el Barba.

Estudiantes visitará a Atlético Tucumán el próximo domingo a las 18 por la fecha 11 de la Liga Profesional y, previo al viaje del sábado por la tarde, el CT deberá ensayar en el Country Club de City Bell. Entre esos ensayos, podría haber un cambio en la delantera. Se espera que Sosa y Fede Fernández vuelvan a la convocatoria, mientras que ayer hubo una reunión médica entre Javier Altamirano, su neurólogo y los médicos del club, para conocer cuándo podría darse su alta para volver a la actividad profesional.

Por último, y en cuanto al mercado de pases, la dirigencia hará el último esfuerzo para contratar a Emiliano Gómez del Boston River de Uruguay. El Pincha ofrecerá cerca de 2 millones y medio de dólares por el 80% del pase del volante uruguayo.