“El objetivo es aprender lo máximo que pueda”

lE rugby de la ciudad celebra contar con un nuevo representante en las filas del seleccionado argentino. El joven oriundo del equipo Canario, Tomás Suárez Folch, fue convocado por Ignacio Fernández Lobbe para participar del Americas Pacific Challenge en Uruguay defendiendo la camiseta de Argentina XV. Tras conocer la citación, el apertura dialogó con El Clásico.

—¿Cómo tomaste la noticia de la convocatoria? ¿Te lo esperabas?

—La verdad es que la convocatoria me tomó de sorpresa, ya habían dado la lista y yo estaba de reserva por si alguien se lesionaba. Me llegó a último momento y la verdad es que me puse muy contento.

—¿Cuáles son tus objetivos en el rugby?

—Mis principales objetivos son a corto plazo, que sean más fáciles de medir. Primero y principal disfrutar de este momento que me está tocando hoy, aprender lo máximo que pueda en estas dos semanas y absorber todos los conceptos que pueda. Quiero estar con los sentidos bien prendidos para tomar todo tipo de información para cuando vuelva al club hacerlo de la mejor manera.

—¿Te gustaría ser profesional e irte a jugar afuera?

—Ya ponerme a pensar en un plazo tan largo no es bueno para mí, es un foco que me va a hacer desconcentrar. Lo importante ahora es pensar en el presente, quedan dos meses de rugby y estoy metido ahí. Después, si en algún momento se da la oportunidad lo analizaré.

—En lo personal tuviste un año muy bueno, ¿cuál sería la mejor manera de cerrarlo?

—Si me pongo a pensar lo que me podía llegar a pasar este año los objetivos que me había propuesto están más que cumplido. Es una locura, la verdad que es tremendo y la mejor manera de cerrarlo es que el balance sea positivo habiendo mejorado como jugador y como persona.

—¿Cómo evaluás la temporada de La Plata Rugby? ¿Son candidatos a ascender?

—Creo que lo que se dio en el club este año es muy bueno, sumamos muchos chicos al plantel superior. Perdimos partidos importantes, pero creo que no hay que quedarse con eso, estamos mejorando como equipo, el grupo está muy unido y somos candidatos al ascenso. La Plata Rugby es un club con mucha historia y no nos tiene que pesar el traje de candidatos, es nuestro objetivo mayor. Es la mejor manera de cerrar el año.

—¿Cómo es tu relación con el Puma Lucio Cinti?

—Con Lucio Cinti me llevó muy bien, lo conozco de toda la vida. Trato de hablar con él y escuchar sus experiencias para poder aprender. Lo importante a esta edad es eso, saber que me queda mucho y lo mejor es preguntar, escuchar y disfrutar. Lucho con todo lo que logró mantiene su humildad y es importante aprender de eso.