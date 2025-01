El papá de Checo Pérez le tiró flores a Colapinto

La llegada de Franco Colapinto a Alpine movió todo el piso de la Fórmula 1, para varios es el pase del año y la repercusión es tal que, cada vez que un integrante de la categoría tiene un micrófono en frente, es consultado por el argentino. El que habló esta vez es Antonio Pérez Garibay, el papá de Checo Pérez. El mexicano se refirió a la incorporación del pilarense por la A rosada, el futuro de Franco, el de su hijo y la búsqueda de integrar más pilotos latinoamericanos a la Máxima.

“Te voy a ser sincero, me da tristeza ver que Franco no tenga un asiento ya”, aseguró Pérez padre, bancando al pilarense y con el deseo de que se consolide como piloto titular de la escudería francesa. Igualmente, el mexicano también dijo: "No me gusta que esté de tercer piloto, pero esto es la Fórmula 1, hay que ganárselo, está todo cerrado".