El pedido de disculpas de Foyth

Un chat se hizo viral en las últimas horas y tiene como protagonista al defensor ex Estudiantes, Juan Foyth. El actual Villarreal tuvo un gesto que pocos tienen, ya que pidió disculpas por no saludar a los hinchas tras perder con Manchester United.

Ante esto, un periodista que cubre al Submarino Amarillo, Javier Cebrián, compartió un mensaje que le mandó el defensor, pidiendo disculpas por la actitud de los jugadores: "Hola Javier, te pido disculpas por no saludar cuando terminó el partido, a vos y a todos los que fueron".

Además señaló que se fueron directamente al vestuario porque "estábamos muy calientes y no pensábamos bien. No es excusa, te pido disculpas nuevamente y no va a volver a pasar", señaló. El gesto fue valorado por el periodista y por los usuarios de las redes sociales.