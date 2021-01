El Pincha espera por refuerzos y trabaja en doble turno

Luego de la presentación oficial de Ricardo Zielinski como flamante entrenador de Estudiantes, en la Secretaria Técnica trabajan para cumplirle al DT con sus pedidos: cuatro refuerzos, “jerarquía y no traer por traer”, explicó el Ruso en su primera atención a la prensa en la jornada de ayer.

En este sentido, la dirigencia Albirroja, sobre todo el presidente Juan Sebastián Verón, estuvo de acuerdo con el técnico y ya están en tratativas con varios futbolistas.

Jorge “Corcho” Rodríguez, el volante central de Banfield que disputó la final de la Copa Diego Maradona ante Boca como titular y fue el capitán de su equipo, tiene contrato con el Taladro y al mismo tiempo se acercaron de Vélez para contar con sus servicios. El Pincha ya tuvo contacto con el futbolista y su representación para comprar el 50% del pase del jugador, aunque las negociaciones podrían estirarse hasta el final de esta semana.

Por otro lado, en cuanto a la delantera, Estudiantes volvió a consultar por Santiago “Morro” García. El delantero se encuentra con el pase en su poder y no vería con malos ojos llegar al club. Además, Marcos Rojo aceleró la rescisión de su contrato con el Manchester United (junio de 2021) y Verón espera que elija “el club de sus amores” para su próximo destino futbolístico. No obstante, desde Boca afirman que jugará en el Xeneize y se sumará a la pretemporada con los de Miguel Ángel Russo. De no darse el segundo regreso de Rojo a la institución, hay plan B: Diego Braghieri. Estudiantes ya se puso en contacto con el central de 33 años que juega actualmente en Atlético Nacional para que sea la primera variante en este mercado. El defensor es prioridad para Zielinski y lo espera cuanto antes en el predio de City Bell.

Doble turno para hoy

Luego del primer día de actividad, acompañando al plantel y al Ruso, además del presidente Verón, estuvo el vice Martín Gorostegui, próximo candidato a presidente de Estudiantes de La Plata.

Lo que respecta al resto de la semana, el plantel trabajará en doble turno hoy, desde las 9 el primero y desde las 17 el segundo. Mientras que los próximos días serán de la siguiente manera: miércoles, un turno (a las 9); jueves, doble turno (9 y 17); viernes, un turno (9); sábado, doble turno (9 y 17); domingo, doble turno (9 y 17).