El Pincha trabajó para el viernes saltar la barrera de la mala racha

Las rachas están para romperse”. Una de las tantas frases hechas en el ámbito del fútbol que, por lógica, es cierta. Para bien o para mal, en algún momento se cortan. En el caso de Estudiantes, si se frena este fin de semana ante Lanús, significará que fue positivo.

Si bien el empate contra el líder del campeonato, River, fue destacable, al no conseguir los tres puntos como local, sumó su séptimo partido consecutivo sin triunfos. Ahora está más obligado que antes a empezar a sumar victorias. Sobre todo si el plantel pretende clasificar a la Copa Libertadores 2022.

Enfrente tendrá a un rival directo y de visitante. Será este viernes, desde las 21.15, ante el Granate en La Fortaleza, por la fecha 20 del torneo de la Liga Profesional. Así, con pocos días de trabajo y la mira puesta en el equipo de Luis Zubeldía, el conjunto albirrojo se volvió a entrenar ayer en el Country Club de City Bell, donde el cuerpo técnico apuntó a mantener la base del equipo que igualó 1-1 ante el Millonario en el estadio Jorge Luis Hirschi el domingo pasado.

Ricardo Zielinski diagramó un ensayo táctico en el que sostuvo la línea de cinco defensores que inició el encuentro con el elenco de Gallardo, y repitió a 10 de los 11 apellidos que saltaron a la cancha desde el pitazo inicial.

El 11 que paró el Ruso

Durante la práctica paró, en primera instancia, a una alineación que no tuvo rival, y que contó con Matías Pellegrini entre los mediocampistas, en lugar del uruguayo Manuel Castro, quien no pudo completar el partido del fin de semana por una dolencia en uno de sus tobillos. No obstante, según pudo saber diario Hoy, el volante charrúa se sumaría en la práctica de hoy y está en carrera para el duelo del viernes.

De esta manera, con Godoy, Rogel, Tobio, Noguera, Aguirregaray; Pellegrini, Zuqui, Ayala, Del Prete; Díaz, el equipo debía priorizar la movilidad de la pelota de un lado al otro, para luego finalizar con pases al fondo y resolver ya sea con centros al área o ataques por el medio.

En el segundo bloque, la idea se mantuvo aunque con cambio de intérpretes. En este caso con Guzmán, Cacace, Kociubinski, Valdez, Pasquini; A. Palavecino, Zapiola, Apaolaza; Ayoví.

En cuanto a Sánchez Miño, el jugador sigue afectado por una infección en una de sus muelas y aún no pudo retomar los trabajos con el equipo.

Los entrenamientos continuarán hoy en el Country Club, por la mañana, en tanto que mañana quedará definido el plantel que jugará el viernes ante Lanús.