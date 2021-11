Sabbioni sorprendió a todos y le ganó con luz a Roman Julius

Por Galopón

Ayer Sabionni volvió a ser Sabionni, y tras ser protagonista de la carrera desde el pique a la raya, finalmente dejó en el camino a sus ocasionales rivales con absoluta facilidad para alzarse con el Hándicap República Federativa del Brasil (1.500 mts.). Le ganó por cuerpo y medio a Roman Julius, que por el pescuezo se adelantó al favorito D’Or Van, que hizo el gasto adelante y al final mermó su andar.

Dicho cotejo ocupó el sexto turno de la reunión desarrollada en la jornada de ayer en el teatro del turf del Barrio Hipódromo sobre pista normal y con muy buena cantidad de público en las tribunas.

El ganador, un descendiente de Easing Aling, abonó un dividendo de $5,40 por boleto y empleó un tiempo de 1m29s 72/100 para los 1.500 metros de un terreno que lucía en buenas condiciones.

Ordenada la suelta, D’Or Van fue el más presto en salir y rápidamente le sacó dos cuerpos de ventaja a Seattle Guess, que precedía a Roman Julius que quedaba en otro plano junto This Way y Sabionni. Descontados los primeros 500 metros, rápidamente movió Sabionni que fue a platearle lucha al puntero, en tanto Roman Julius amenazaba desde un tercer puesto, quedando luego Seattle Guess y This Way. Mientras cerraba la marcha Grande Tony, que no abandonaría dicha posición durante todo el trayecto.

Al final del opuesto, Sabionni comenzó a mostrarle los dientes al puntero y así se zambulleron en el codo de la calle 41, mientras por afuera aparecía Roman Julius con intenciones de terciar. A esta altura ya se veía que el accionar de This Way no era el de otras tardes. El favorito mantuvo la vanguardia hasta pisar la recta donde Walter Aguirre movió a Sabbioni y rápidamente pasó a un primer plano; a su vez también aprovechaba Roman Julius para buscar una mejor posición. No hubo sorpresas y el pupilo de “Jotajota” Martínez siguió su andar hasta cruzar el disco con largo y medio sobre Roman Julius, que por el pescuezo se adelantaba al favorito. Cuarto, a cuatro cuerpos, arribó This Way en una actuación desteñida. El marcador lo completaron Seatlle Guess y Grande Tony, los dos en otra sintonía.

El ganador empleó los siguientes parciales: 23s 70/100 para los 400 metros, 46s 40/100 para los 800 metros y 1m11s 17/100 para los 1.200 mts.