El plan de Schwartzman para sacar boleto rumbo al Masters de Londres

Diego Schwartzman no pudo hacer pie en la final del ATP 250 de Colonia ante un Alexander Zverev intratable, que lo privó de ganar su primer título en 2020 y el cuarto de su carrera. Sin embargo, pese a no haberse consagrado, el Peque se mantiene como noveno del ranking y sigue vivo en la pelea por meterse en el Masters de Londres, torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada.

En principio, la agenda del argentino lo tenía anotado en el ATP 500 de Viena, pero en la conferencia de prensa luego de la derrota ante Zverev, Schwartzman confirmó que no viajará al certamen para resguardar su estado de cara al Masters 1000 de París-Bercy. “Necesito descansar, son muchas semanas, muchos partidos indoor. Hace días que no veo la luz. En París puedo sumar. No tiene sentido ir a Viena, donde solo puedo sumar si gano el torneo, para llegar cansado a Paris”, aseguró el tenista surgido de Náutico Hacoaj.

Cabe resaltar que, para clasificarse a la Copa de los Maestros se necesita un mínimo de 3.725 puntos –el Peque tiene 3.285– y aún restan dos lugares (Roger Federer no participará por lesión), siendo nueve los tenistas que aspiran a conseguirlo: además de Diego, Rublev, Berrettini, Monfils, Shapovalov, Bautista Agut, Goffin, Carreño Busta, Fognini, Khachanov y Wawrinka siguen con chances. Por su parte, Djokovic, Nadal, Thiem, Tsitsipas, Medvedev y Zverev ya están adentro.

Desde el plano económico, luego de perder ante Alexander Zverev, el argentino cosechó 12 mil euros en premios. Además, por sus participaciones en el Masters 1000 de Roma y en Roland Garros obtuvo 150 mil y 425 mil euros, respectivamente.

En cuanto al resto de los argentinos, Nadia Podoroska se mantiene 48° entre las mujeres, lo mismo para Federico Delbonis (75) y Juan Ignacio Londero (76) entre los caballeros, mientras que Guido Pella (38) bajó un puesto y Federico Coria (89) cayó tres posiciones.