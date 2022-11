El Póker de Ases fue la carta ganadora

Por GALOPÓN

En una tarde soleada, más veraniega que primaveral, el teatro del turf del Barrio Hipódromo abrió sus puertas para ofrecer un programa de 15 carreras. Sin compromiso jerárquico en cartelera, la carrera más importante fue el Premio Talento Puma (1.600 mts.), donde tenían una cuenta a saldar El Póker de Ases y Markel, que la vez que se enfrentaron hubo el hocico de ventaja, lo que se dice un “empate virtual”.

Pero esta vez no hubo margen para las sorpresas porque el pupilo de Miguel Cafere no dejó dudas en su desplazamiento para imponerse, pero no sobre su nombrado rival (que llegó cuarto), sino que se adelantó por dos cuerpos y medio a Speed Catcher, quedando a la cabeza Don Fidel Letal, que también por la cabeza le arrebató el tercer lugar a Markel.

La carrera estaba reservada para potrillos de 3 años, ganadores de dos carreras y tan solo faltó a la cita Saint Luis. La cátedra inclinó su preferencia por Markel ($1.70) sobre la chance de El Póker de Ases ($2.70). Pero trasladado el pleito a la pista, el resultado fue inverso a las apuestas porque el conducido por Juan Cruz Villagra se alzó con la victoria en forma desahogada, imponiéndose a Speed Catcher, que por la cabeza dejó tercero a Don Fidel Letal. El ganador logró su tercera victoria en seis salidas, empleando el registro de 1m 37s98/100 para los 1.600 metros de pista normal.

Ordenada la suelta, El Póker de Ases primereó al favorito, que se adelantaba a Speed Catcher, Maní Maker y Semi Kat, quedando luego Don Fidel Letal y Darkley cerrando la marcha. Formalizada la carrera, el puntero se afirmó adelante con más de tres cuerpos de ventaja sobre Markel, escalonándose luego Maní Maker, Don Fidel Letal, Speed Catcher, Semi Cat y Darkley.

De esa forma descontaron la recta de enfrente y el ingreso a la elipse de la calle 41 mostró a El Póker de Ases dos largos por delante del favorito, que veía igualada su línea por Maní Maker y en un segundo plano ya quedaban el resto de los rivales. Promediando la curva, Markel y Maní Maker se le fueron a las barbas al vanguardista, con Speed Catcher que comenzaba a despegar del fondo, dando la impresión que entre ellos estaría el ganador de la competencia.

Así pisaron la recta con la visión de que habría lucha entre los tres de adelante, pero faltando 200 metros El Póker de Ases se despegó nuevamente de sus rivales y, con firmes brazadas, escapó rumbo al disco, que finalmente cruzó con clara luz sobre Speed Catcher. Este, por los palos, mantuvo a duras penas el segundo lugar del punzante ataque de Don Fidel Letal, al que le faltaron metros.

El vencedor empleó estos parciales: 24s 97/100 para los primeros 400 metros; 48s 35/100 para los 800 metros y 1m12s 12/100 para los 1.200 mts.